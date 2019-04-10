UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'na, tanıtım çalışmaları sayesinde Güney Korelilerin ilgisi arttı.

AA'nın haberine göre "Dünyada güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer." olarak bilinen ve Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellere ev sahipliği yapan Nemrut Dağı'na, karların eriyip turizm sezonunun açılmasıyla Güney Koreli turistler ilgi göstermeye başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, yaptığı açıklamada, geçen yıl gittikleri Güney Kore'de seyahat acentesi temsilcileri ve tur operatörlerine Adıyaman ile Nemrut Dağı'nı tanıttıklarını söyledi.

Adıyaman'ın tek başına destinasyon olamayacağını, bu nedenle Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep'i de içine alacak şekilde tanıtım yaptıklarını belirten Ekinci, şöyle konuştu:

"Bu yıl Güney Kore'den 2 bin kişiyi Nemrut'a davet ettik. Şimdiden gelmeye başladılar. Güney Koreli bir grup gazeteci ve blog yazarı, ülkelerinde Adıyaman konulu fotoğraf yarışması düzenledi. Bu kapsamda da geçtiğimiz günlerde Güney Koreli 7 fotoğraf sanatçısına Gaziantep, Antakya, Şanlıurfa ve Nemrut Dağı'nı gezdirdim. Bugün de Güney Kore'de seyyahların takip ettiği 'Traveller' dergisinin yazarları ve fotoğrafçısından oluşan 3 kişiyle Nemrut Dağı'na geldik. Bu ekiple ayrıca Gaziantep ve Şanlıurfa'yı da gezdik. Mayısta inşallah Traveller dergisi, 25 sayfalık Adıyaman özel eki çıkaracak ve bütün Güney Kore'de dağıtacak."

Ekinci, kente yakın illerle destinasyon oluşturacaklarını, bu kapsamda doğal güzellikleri, gastronomiyi, tarihi ve kültürel zenginlikleri de içine alan en az bir haftalık seyahat planı hazırlayacaklarını kaydetti.

Göbeklitepe için yapılan reklamlardan Adıyaman'ın da payını alacağını anlatan Ekinci, "Zaten Kültür ve Turizm Bakanlığı bu açıklığı görmüş olacak ki 5 ili 'Göbeklitepe Yılı' kapsamında bu destinasyona dahil etti. Onun toplantıları da yurt içinde Bakanlığımızın başkanlığında devam ediyor. O toplantılardan da neticeler almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekinci, geçen yıl Nemrut Dağı'nı yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret ettiğini anımsatarak, "Bu yıl yüzde 25 artış bekliyoruz. Yoğun ilgiden bunu çok rahat anlayabiliyoruz. Nisan, mayıs, haziranda neredeyse otellerimizde boş yerimiz yok. Doluluk oranları çok ciddi düzeyde" dedi.

AB'den "Adıyaman'da turizm sektörünün canlandırılması" projesi kapsamında yaklaşık 10 milyon avro hibe desteği alındığını dile getiren Ekinci, "Bu projeyle 9 ören yerimizin çevre düzenlemesi yapılacak. Bunlardan 6'sı Nemrut'ta yer alıyor" diye konuştu.

"NEMRUT DAĞI FANTASTİK BİR YER"

Güney Koreli yazar Kwon Anana da ülkesinde yayımlanan Traveller dergisinde Adıyaman eki çıkarmak istediklerini belirterek, "Bu nedenle dergide çalışan gazeteci ve fotoğrafçılarla Nemrut Dağı'na geldik. Nemrut'tan çok etkilendik" dedi.

Güney Koreli turist Haco Le ise iki gündür Adıyaman'da konakladığını ve bugün Nemrut heykellerini gördüğünü kaydetti.

Devasa heykelleri görmek için 700 metre tırmandığını belirten Haco Le, "Burası mükemmel bir yer. Ayrıca karın olması da Nemrut'a ayrı bir güzellik katıyor. Türkiye'ye daha önce geldim ama Nemrut'a ilk defa geliyorum" ifadelerini kullandı.

Motosikletle Türkiye'yi gezen Güney Koreli Jeon Jaeho ise "Bir aydır Türkiye'deyim. Kapadokya ve Güneydoğu illerini de gezdim. Burası çok güzel. Türkiye, özellikle yemek konusunda çok iyi. Nemrut Dağı fantastik bir yer. Bu kadar güzel olduğunu tahmin etmemiştim. Burada harika vakit geçirdim. Ülkeme gittiğimde Nemrut Dağı'nın ne kadar güzel olduğunu arkadaşlarıma ileteceğim" diye konuştu.