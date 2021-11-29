Dünya Omicron varyantıyla alarmdayken onlar kaçmaya çalıştı! 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Hollanda'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantını taşıdığı şüphesiyle karantinada tutulan 2 kişinin İspanya uçağıyla ülkeyi terk etmek isterken yakalandığı açıklandı.

Hollanda Kraliyet Polisinin (Koninklijke Marechaussee) Twitter'dan yaptığı açıklamada, 26 Kasım'da Güney Afrika'dan gelen ve Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için karantinada tutulan 61 yolcudan 2'sinin İspanya'ya gitmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.

İspanya uçağının kalkacağı sırada yakalanan kişilerin karantinaya devam etmeleri için belediyeye bağlı Sağlık Hizmetlerine (GGD) teslim edildiği belirtildi.

Biri İspanya diğeri Portekiz vatandaşı çiftin, Schiphol Havalimanı yakınlarındaki karantina otelinden nasıl kaçtığı bilinmezken, yetkililer yerel medyaya yaptığı açıklamada duruma şaşırdıklarını, otele giriş ve çıkışların yasak olduğunu ifade etti.

Karantinanın tamamlanmasının ardından çift hakkında karantina kurallarını ihlal etmekten soruşturma açılacağı bildirildi.

13 KİŞİDE KOVİD-19'UN OMICRON VARYANTI GÖRÜLMÜŞTÜ

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) Güney Afrika'dan 26 Kasım'da Hollanda'ya dönen 624 yolcuya Schiphol Havalimanı'nda Kovid-19 testi yapıldığını ve bunlardan 61'inin testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Testi pozitif çıkan 61 kişiden 13'ünde Omicron varyantı tespit edildiği belirtilmişti.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Öte yandan dördüncü dalganın sert bir şekilde hissedildiği Hollanda, Pazar'dan itibaren her gün akşam saat 17:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.