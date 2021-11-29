Dünya Omicron varyantıyla alarmdayken onlar kaçmaya çalıştı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA: Hollanda'da omicron varyantı krizi! 2 kişi karantinadan kaçtı ve... - Haberler
ABONE OL

Dünya Omicron varyantıyla alarmda: Hollanda'da 2 kişi karantinadan kaçmaya çalıştı

Koronavirüsün Delta varyantından daha bulaşıcı olduğu değerlendirilen Omicron varyantı dünyada panik yaratırken, Hollanda'da 2 kişi karantinadan kaçmaya çalıştı. İspanya'ya gitmeye çalışırken yakalanan çift hakkında soruşturma açılacağı ifade edildi.

SON DAKİKA: Hollanda'da omicron varyantı krizi! 2 kişi karantinadan kaçtı ve... - Haberler
Dünya Omicron varyantıyla alarmdayken onlar kaçmaya çalıştı!
0:00 / 0:00
AA / HABERTURK.COM

Hollanda'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantını taşıdığı şüphesiyle karantinada tutulan 2 kişinin İspanya uçağıyla ülkeyi terk etmek isterken yakalandığı açıklandı.

Hollanda Kraliyet Polisinin (Koninklijke Marechaussee) Twitter'dan yaptığı açıklamada, 26 Kasım'da Güney Afrika'dan gelen ve Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için karantinada tutulan 61 yolcudan 2'sinin İspanya'ya gitmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.

İspanya uçağının kalkacağı sırada yakalanan kişilerin karantinaya devam etmeleri için belediyeye bağlı Sağlık Hizmetlerine (GGD) teslim edildiği belirtildi.

Biri İspanya diğeri Portekiz vatandaşı çiftin, Schiphol Havalimanı yakınlarındaki karantina otelinden nasıl kaçtığı bilinmezken, yetkililer yerel medyaya yaptığı açıklamada duruma şaşırdıklarını, otele giriş ve çıkışların yasak olduğunu ifade etti.

Karantinanın tamamlanmasının ardından çift hakkında karantina kurallarını ihlal etmekten soruşturma açılacağı bildirildi.

13 KİŞİDE KOVİD-19'UN OMICRON VARYANTI GÖRÜLMÜŞTÜ

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) Güney Afrika'dan 26 Kasım'da Hollanda'ya dönen 624 yolcuya Schiphol Havalimanı'nda Kovid-19 testi yapıldığını ve bunlardan 61'inin testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Testi pozitif çıkan 61 kişiden 13'ünde Omicron varyantı tespit edildiği belirtilmişti.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Öte yandan dördüncü dalganın sert bir şekilde hissedildiği Hollanda, Pazar'dan itibaren her gün akşam saat 17:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Yeni koronavirüs varyantı Omicron alarma geçirdi! Dünya yeniden kapanıyor... - Haberler
DÜNYA Omicron paniği büyüyor! 1 ülke daha sınırlarını ...
Japonya Başbakanı açıkladı: Yarından itibaren yasak! - Haberler
DÜNYA Japonya Başbakanı açıkladı: Yarından itibaren yasak!
SON DAKİKA: NATO Dışişleri Bakanları Rusya gündemiyle toplanacak
DÜNYA NATO Dışişleri Bakanları Rusya gündemiyle toplanacak
SON DAKİKA: ABD'de suçsuz yere 43 yıl yatan siyahi mahkum için 1,5 milyon dolar toplandı
DÜNYA Suçsuz yere 43 yıl yatan mahkum için 1,5 milyon dolar ...
Son dakika: HÜKMÜ KALKIYOR! Kraliçe Elizabeth'in devri sona eriyor - Haberler
DÜNYA Barbados Kraliçe Elizabeth'in hükümdarlığına son ...
Almanya'da Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler için binlerce mum yakıldı
DÜNYA Alman Meclisi önünde göçmenler için binlerce mum ...
Taliban, Afganistan'daki havaalanları konusunda AB'den yardım istedi
DÜNYA Taliban geçici hükümeti AB'den yardım istedi
Kanada'da Kovid 19'un Omicron varyantı tespit edildi
DÜNYA Kanada'da Omicron varyantı saptandı
İran: Türkiye ile ilişkilerin çok yönlü geliştirilmesi kararlaştırıldı
DÜNYA İran'dan Türkiye açıklaması
İsviçre halkı referandumda "aşı sertifikası zorunluluğuna devam" dedi
DÜNYA İsviçreliler 'aşı sertifikasına devam' dedi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.