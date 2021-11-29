Omicron paniği büyüyor! 1 ülke daha sınırlarını kapattı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de dün 2 kişide tespit edilen koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron'un, başkent Londra'nın Westminster bölgesinde 1 kişide daha tespit edildiği belirtilerek, toplam Omicron vaka sayısının 3’e yükseldiği aktarıldı.

UKHSA CEO'su Dr. Jenny Harris yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde daha fazla mutasyon vakasının tespit edilmesinin çok muhtemel olduğunu belirterek, yetkililerin mutasyonun bulaşıcılık, şiddetli hastalık, ölüm, antikor yanıtı ve aşı direnci üzerindeki etkisini anlamak için araştırmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Harris, Covid-19 semptomları olan herkesin kendini izole etmesi ve hemen PCR testi yaptırması gerektiğini vurguladı.

Harris ayrıca, aşıların yeni mutasyona karşı savunmayı güçlendirmeye yardımcı olacağını aktararak, herkesi Covid-19 aşılarının tüm dozlarını eksiksiz şekilde yaptırmaya çağırdı. Harris, yeni mutasyonun yayılmasını yavaşlatmayı sağlamak için herkesin toplu taşıma araçlarında ve dükkanlarda maske kullanması gerektiğini açıkladı.

MASKE VE PCR TESTİ ZORUNLU HALE GELDİ

İngiltere'de Omicron vakasının tespit edilmesiyle beraber İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada, yeni mutasyon türüne önlem olarak, ülke genelindeki tüm mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımının yeniden zorunlu hale getirildiğini duyurmuştu.

Johnson ayrıca, herhangi bir ülkeden İngiltere'ye gelen tüm yolcuların ülkeye varışlarından sonraki 2'inci günün sonunda bir PCR testi yaptırmaları ve negatif sonuç alana kadar kendilerini izole etmeleri gerektiğini aktarmıştı.

AVUSTRALYA

Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'ne (NT) Güney Afrika'dan gelen bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından ülkedeki vaka sayısı 3'e yükseldi.

NT Sağlık Bakanı Natasha Fyles, 25 Kasım'da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden Darwin kentine hava yoluyla gelen erkek yolcuya yapılan testlerde, Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Kimliği açıklanmayan erkek yolcunun, Ulusal Direnç Merkezi'nde karantinaya alındığını belirten Bakan Fyles, "Toplumda virüs yayan başka biri olabilir veya farkında olmadığımız başka bir vaka da olabilir. Belirtileriniz varsa lütfen bir test yaptırın, bu gerçekten çok önemli." ifadelerini kullandı.

Dün Güney Afrika'dan Sydney'e gelen iki yolcuda Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından NT'de kaydedilen yeni vakayla birlikte Avustralya'da Omicron varyantına yakalananların sayısı 3 oldu.

HOLLANDA

Hollanda'da 13 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamada, Omicron varyantı tespit edilen 13 kişinin, 26 Kasım'da Güney Afrika'dan Hollanda'ya geldiği belirtildi.

Güney Afrika'dan 26 Kasım'da dönen 624 yolcuya Schiphol'de koronavirüsü testi yapıldığı ve bunlardan 61'inin testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Hangi Kovid-19 varyantını ilgilendirdiğini belirlemek için bu test örneklerinin analiz için RIVM'e gönderildiği ve araştırma sonucunda şimdiye kadar pozitif testlerden 13'ünde Omicron varyantı tespit edildiği kaydedildi.

Araştırmanın henüz tamamlanmadığı ve muhtemelen daha fazla kişide Omicron varyantı olabileceği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan dördüncü dalganın sert bir şekilde hissedildiği Hollanda, Pazar'dan itibaren her gün akşam saat 17:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

ABD

ABD Ulusal Alerji Direktörü Dr. Anthnoy Fauci de Omicron varyantına ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'ı bilgilendirdi.

Fauci, varyanta ilişkin kesin bilgiler elde etmenin 2 hafta alacağını söyledi. Fauci ayrıca Biden'a mevcut aşıların varyantlara karşı bir dereceye kadar koruma sağladığına inandığını belirtti.

KANADA

Omicron varyantının ilk vakaları, Kanada'nın başkenti Ottawa'da kayda girdi.

Ottawa'da Kovid-19'un Omicron varyantının doğrulanmış iki vakasının kaydedildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Ottawa'da her ikisi de Nijerya'dan yakın zamanda seyahat eden iki kişiden bildirilen iki Kovid-19 Omicron varyantı vakası doğrulandı. Ottawa Halk Sağlığı ekipleri, hastaları tecrit altına aldı." denildi.

İTALYA

İtalya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı, Mozambik'ten gelen bir kişide tespit edildi.

Söz konusu kişinin çift doz aşılı olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Pozitif vakanın ve ailesinden görüştüğü kişilerin gözlem maksatlı karantinaya alındığı ifade edildi.

ALMANYA

Almanya'da 2 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi. Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Omicron varyantı tespit edilen 2 kişinin, 24 Kasım'da Güney Afrika'dan Almanya'ya geldiği belirtildi.

Öte yandan 26 Kasım'da aralarında Türkiye, ABD, Rusya, İtalya, Kanada, Japonya, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Güney Afrika'ya seyahat kısıtlamaları getirmişti.