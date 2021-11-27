DSÖ'den Omicron varyantı uyarısı! 0:00 / 0:00

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Dünya Sağlık Örgütü tarafından Güney Afrika varyantını incelemek için dün düzenlenen özel görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, ilk olarak 24 Kasım'da rastlanan yeni varyantın bundan öncekilere kıyasla yeniden bulaşma oranının daha yüksek olarak gözlemlendiği kaydedildi.

GÜNEY AFRİKA'NIN NEREDEYSE TÜM EYALETLERİNDE VARYANT GÖRÜLDÜ

DSÖ varyanta Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron adını verdi. Yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın neredeyse tüm eyaletlerinde varyantın görüldüğü vurgulanarak, "Varyant çok sayıda mutasyona uğramış olmakla birlikte bu mutasyonların bazıları endişe verici" ifadesi kullanıldı.

Covid-19 Yayılımı için Teknik Danışma Grubu'nun yeni varyantı incelemeye devam edeceği belirtilerek, bu varyanta karşı tedbir almak için ülkelere, "Covid-19 varyantlarını daha iyi anlayabilmek üzere takip ve zamanlama sistemlerini geliştirme", "tamamlanmış genom dizilimleri ve ilişkili verileri kolay ulaşılabilir veri tabanlarına sunma", "varyantlara dair vaka ve merkez üssü bilgilerini DSÖ ile paylaşma" tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada dünyaya, salgına karşı şimdiye kadar alınan tedbirleri aynen devam ettirmesi çağrısı da yapıldı.

SÜPER VARYANT

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantı, küresel düzeyde endişeye neden oldu.

Bu iki ülkede şimdiye kadar 9 kişide görülen B.1.1.529, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.