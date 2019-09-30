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Dünya Puzzle Hız Yarışması sonuçlandı

Dünya Puzzle Federasyonu tarafından İspanya’nın Vallodid şehrinde düzenlenen ‘Dünya Puzzle Hız Yarışması’na katılan Türk takımı, 86 takım arasında 22'nci oldu

Dünya Puzzle Hız Yarışması

Geçtiğimiz hafta sonu Dünya Puzzle Federasyonu tarafından İspanya’nın Vallodid şehrinde düzenlenen ‘Dünya Puzzle Hız Yarışması’nda, Türkiye, ilk kez Puzzle Derneği’nin organizasyonu ile yerini aldı.

40 ülkeden 200’ü aşkın puzzle sever yarışmacı, üç farklı kategoride yarıştı. Pelin Çelik, Esra Yıldırım, Dilara Düğmeci, Subiye Sengez’den oluşan Türk takımı, 86 takım arasından 5.000 parça bitirerek 22'nci oldu. Çift kategorisinde 500 parça puzzle ile yarışan Pelin Çelik ve Dilara Düğmeci 200 takım arasından 42.17’lik derece ile dünya 11'incisi, Esra Yıldırım-Subiye Sengez çifti ise 1:30 derece ile 121'inci oldular. Bireysel yarışmada yine 500 parça puzzle ile yarışan Dilara Düğmeci 51'inci, Pelin Çelik 94'üncü, Subiye Sengez 110'unculuk elde ettiler.

Takım yarışında Çek Cumhuriyeti Dünya Şampiyonu olurken, çift kategorisinde İspanya, bireysel kategoride ise Çek Cumhuriyeti birinciliği aldı.

 

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