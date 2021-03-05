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HaberlerTeknolojiDünya Rekabet'in Google kararlarını 'Yılın En İyi Kararları' arasında gösterdi - Haberler
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Rekabet'in Google yaptırımı dünyada 'Yılın En İyi Kararları' arasında girdi

Rekabet Kurumu’nun Türkiye’de 2020 yılında Google’a karşı yürüttüğü soruşturmalarda aldığı kararlar, dünya genelinde “Yılın En İyi Rekabet Kararı”na aday gösterildi.

Dünya Rekabet'in Google kararlarını 'Yılın En İyi Kararları' arasında gösterdi - Haberler

Türkiye’de Rekabet Kurumu’nun Google’a karşı yürüttüğü soruşturmalarda aldığı kararlar, küresel ölçekte “Yılın En İyi Rekabet Kararı”na aday gösterildi.

"Küresel Rekabet Ödülleri" (Global Competition Review Awards, GCR Awards) kapsamında Türkiye’den Rekabet Kurumu’nun Google’a karşı geçen yıl aldığı idari yaptırım ve para cezası kararları, dünya genelinde 2020’de bir rekabet otoritesi veya mahkeme tarafından alınan en iyi yaptırım eylemleri arasında kendine yer buldu.

197 MİLYON TL'LİK CEZA KESİLMİŞTİ

Rekabet Kurulu, Google hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda, Kasım 2020'de 196.7 milyon TL'lik idari para cezası verilmesine hükmetmişti.

Rekabet Kurumu’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“Rekabet Kurulu’nun, Google’ın genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırması (Google Shopping) ve metin/Adwords reklamları ile organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırması (Google Adwords) nedenleriyle almış olduğu kararlar, “Global Competition Review Awards 2021” ödülleri kapsamında “Yılın En İyi Rekabet Uygulaması” kategorisinde aday gösterilmiştir.”

İŞTE 2020 YILININ EN İYİ İCRA EYLEMLERİ

GCR Awards 2021’de “Yılın İcra Eylemi”ne adayları şunlardan oluştu:

- Almanya’nın Facebook zaferi

- Türkiye’nin Google kararları

- Fransa’nın Google’a uyguladığı geçici tedbir kararları

- ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Sandoz davasını erteleme kararı

- ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Christopher Lischewski hakkında aldığı karar

- Portekiz’in gıda perakendecileri hakkında aldığı karar

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