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HaberlerTeknolojiSon dakika haberi: Türkiye'den Google'ya büyük ceza! 196 milyon...
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Rekabet Kurulu'ndan Google'a 196.7 milyon liralık ceza

Rekabet Kurulu, Google hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda, 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesine hükmetti. Ayrıca metin reklamlarını organik sonuçları dışlamayacak nitelik, ölçek ve/veya konumda sunması için altı ay süre tanıdı. İhlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google’dan ayrıca uyum tedbirleri hazırlaması istendi

Son dakika haberi: Türkiye'den Google'ya büyük ceza! 196 milyon...
Rekabet Kurulu'ndan Google'a ceza
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HABERTURK.COM

Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesine hükmetti. Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Buna göre, Rekabet Kurulu, 12 Kasım 2020 tarihli kararı ile Google'ın, "genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği" sonucuna ulaştı.

Kurul, bu kapsamda söz konusu teşebbüse 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

UYUM TEDBİRİ HAZIRLAYIP SUNMASI İSTENDİ

İhlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google’dan gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) aylık süre içerisinde metin reklamlarını organik sonuçları dışlamayacak nitelik, ölçek ve/veya konumda sunması, kendisine tanınan sürenin en geç bir ay öncesinde hazırladığı uyum tedbirlerini kuruma sunması, Google’ın ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 (beş) yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak kuruma rapor sunması istendi.

Google gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde dava açabilecek.

7 OCAK 2019'DA SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

Rekabet Kurulu, 7 Ocak 2019'da Google'ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırmayı karara bağlamıştı. Kurul Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılması kararlaştırmıştı.

4 KASIM'DA SÖZLÜ SAVUNMA YAPTI

Rekabet Kurulu soruşturmada 4 Kasım'da ABD’li teknoloji devinin sözlü savunması aldı. Online video konferans yoluyla yapılan toplantı yaklaşık 3.5 saat sürdü. Sözlü savunma toplantısında Google, “Google’da yapılan sorguların yalnızca yüzde 16’sında metin reklamları gösteriliyor. Üstelik bu oran gittikçe de azalıyor” ifadelerini kullandı.

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