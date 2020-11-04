Google'dan 3.5 saatlik savunma! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Google'ın "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 3.5 saat süren ve Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığındaki toplantı online video konferans yoluyla yapıldı.

İNTERNET ÜZERİNDEN SAVUNMA

Küle, toplantıda Kurul kararıyla Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle soruşturma açıldığını hatırlattı.

Yazılı savunma sürecinin tamamlanmasının ardından sözlü savunma toplantısının yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden canlı olarak yapılmasına karar verildiğini aktaran Küle, sözü, soruşturma heyetine verdi.

Soruşturma Heyeti Temsilcisi, Google’ın genel arama hizmetine ilişkin algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamlarıyla teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle rekabet ihlaline yol açıp açmadığının incelendiğini ifade etti.

‘PARA CEZASI UYGULANMALI’

Google'ın genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu ve "genel arama sonuçlarının en üstünde, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vermek suretiyle kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırdığını" iddia eden Soruşturma Heyeti Temsilcisi, şirkete idari para cezası uygulanması gerektiğini söyledi.

Temsilci, Kurul tarafından belirlenecek makul bir süre içinde, metin reklamlarının organik sonuçları pazardan dışlamayacak ölçek veya konumda sunulması, reklam niteliğindeki belirsizliğin, organik sonuçlardan açıkça ayrıştırılacak şekilde giderilmesi ve internet sitelerinin metin reklamı vermesinin organik sıralaması üzerindeki etkilerinin bertaraf edilmesine ilişkin önemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Google’ın kendisine tanınan sürenin en geç 1 ay öncesinde hazırladığı uyum tedbirlerini Kuruma sunması ve ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kuruma rapor sunması yükümlülüklerinin getirilmesini söyleyen Soruşturma Heyeti Temsilcisi, şirketin söz konusu şartların zamanında ve eksiksiz yerine getirmemesi durumunda günlük idari para cezası uygulanması gerektiğini yineledi.

‘ORGANİK SONUÇLAR DAHA ÇOK TIKLANYOR’

Sözlü savunma toplantısına Google’ı ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu temsil etti. Hakkında soruşturma yürütülen şirket temsilcileri ise soruşturma raporundaki değerlendirmelerin maddi temellerinin hatalı, Google’ın metin reklamı uygulamasının Rekabet Hukuku kurallarıyla uyumlu olduğunu savundu.

Google’ın 60 sayfalık savunmasında, “Google’daki metin reklamlarının (Adwords) sonuç sayfasının üst tarafında gösterilmesi, Google’ın arama hizmetinin arama hizmetinin ücretsiz sunulabilmesi için temel bir gerekliliktir… Google’da yapılan sorguların yalnızca yüzde 16’sı için metin reklamları gösterilmektedir. Bu oran zaman içinde de azalmıştır… Metin reklamlarının ücreti de aslında Türkiye’deki enflasyon dikkate alındığında reel olarak azalmaktadır... Üstelik organik sonuçlar, metin reklamaları sonuçlarından daha fazla tıklanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Google'ın metin reklamlarının reklam olduğunun açık bir şekilde belirtildiği ve şirketin reklam etiketlemesinin diğer çevrim içi platformlara göre daha gelişmiş olduğu kaydedildi.

KARAR 19 KASIM’DA AÇIKLANACAK

Şirket temsilcileri, metin reklamlarının ücretsiz sonuçlarda genel olarak yüksek sıralama elde edemeyen küçük ve orta ölçekli internet sitelerinin ziyaret edilmesine yardımcı olduğuna işaret ederek, Google metin reklamlarının Türk internet siteleri için tanıtım fırsatı sağladığını ve soruşturma raporundaki tedbirlerin reklam fiyatlarını artırarak ülkedeki küçük internet sitelerine zarar verebileceği kanaatinde olduklarını ifade etti.

Google’ın ücretsiz sonuç sıralamasının reklam verenlerin reklam satın alıp almamasından etkilenmediğini dile getiren şirket temsilcileri, idari para cezası ve tedbir uygulanmasına yer bulunmadığını kaydetti.

Google’ı temsilen ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu tarafından yapılan 60 sayfalık sunum ve ardından yapılan soru cevap bölümü ile birlikte yaklaşık 3.5 saat süren sözlü savunmanın ardından Kurul’un soruşturmaya ilişkin nihai kararının 19 Kasım'da açıklanacağını belirtildi. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumu’nun internet sitesinden duyuru yapılacak.