        Dünya turundaki köpek 'Tofu' İstanbul Havalimanı'nda

        Dünyanın en çok gezen köpeği olarak sosyal medyada ünlü olan 'Tofu' isimli köpeğin bu seferki durağı İstanbul Havalimanı oldu. Sevimli köpeğin havalimanından yolculuğu büyük beğeni topladı

        Giriş: 04.12.2025 - 15:43 Güncelleme: 04.12.2025 - 15:44
        Dünya turundaki Tofu İstanbul Havalimanı'nda
        Sosyal medyada milyonlarca hayranı olan minik köpek ‘Tofu’nun İstanbul Havalimanı macerası sosyal medyada büyük beğeni topladı.

        Sahibi ile birlikte İstanbul Havalimanı’na gelen minik köpeğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Her şey yolunda ilerlediğinde seyahat günleri çok daha hafif geliyor. ‘Dünyanın en iyi havalimanı’ ödülü İGA bu seyahatin kolay olmasına yardımcı oldu ve bir sonraki için heyecanlıyız” denildi.

        Minik dostlar için seyahati için her türlü kolaylığın sağlandığı İstanbul Havalimanı’nda seyahat eden Tofu’nun macerasıyla ilgili bir video yayımlandı.

        Videoda Tofu, özel bir kontuarda check-in işlemlerinin ardından pasaport kontrolöründen geçtiği görülüyor.

        Tofu daha sonra minik dostlar için hazırlanmış özel bölümde uçuş saatini beklemeye başlıyor. Tofu daha sonra sahibi ile birlikte golf aracıyla bineceği uçağa gidiyor.

