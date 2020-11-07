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Dünya Uzay Haftası nedir? Dünya Uzay Haftası ne zaman kabul edildi?

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4-10 EKİM DÜNYA UZAY HAFTASI NEDİR?

Dünya Uzay Haftası, her yıl 4-10 Ekim tarihlerinde kutlanan hafta. 1999'da Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Dünya Uzay Haftası, insanlığın uzaya doğru açılmasında dönüm noktası olan iki olaya işaret etmektedir. Bunlardan ilki 4 Ekim 1957'de dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik 1'in uzaya fırlatılması ve böylece uzay keşfinin yollarının açılması, ikincisi ise 10 Ekim 1967'de kısa adı ile Uzay Antlaşması olarak bilinen Ay ve Gök Cisimleri Dahil Uzayın Keşfi ve Kullanımı için Devletlerin Faaliyetlerini Düzenleyen İlkeler Antlaşması'nın yürürlüğe girmesidir.

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