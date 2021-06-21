Dünya Yoga Günü'nü üniversite kampüsünde yoga yaparak kutladılar

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AA

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı iş birliğinde yerleşke içerisindeki Basın Fidanlığı'nda bir araya gelen grup, yoga eğitmeni Tuğçe Tarancı yönetiminde egzersiz yaptı.

Kuş sesleri arasında başlayan egzersiz yaklaşık bir saat sürdü.

Eğitmen Tuğçe Tarancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni haftaya yoga yaparak dinç bir şekilde başladıklarını söyledi.

Dünya Yoga Günü'nü yoga egzersizleri yaparak kutladıklarını belirten Tarancı, "Yoga, meditasyon pratiklerinin yanında bedensel hareketlerin yapıldığı aktif bir bedensel aktivitedir. Sabah saatlerinde yaparak güne zinde bir başlangıç yapıyoruz. Önce bedeni uyandırıyoruz, sonrasında daha dinç bir şekilde güne devam edebiliyoruz. Sendromsuz bir pazartesiyle başlayacağız haftaya." ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Sağıroğlu da spor ve egzersiz etkinliklerinin destekçisi olduklarını dile getirdi.

Katılımcılardan Nefize Ramadan da yoganın insan bedeni için faydalı bir egzersiz olduğunu vurguladı.