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        Haberler Dünya 4 Filistinli hayatını kaybetti

        4 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 01:31 Güncelleme:
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        4 Filistinli hayatını kaybetti

        Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan El-Hoca Caddesi'nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 28 yaşındaki Filistinli Mahmud Semih el-Herş hayatını kaybetti.

        Refah kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesindeki El-Alem Kavşağı'nı hedef alan İsrail saldırısında kimliği belirlenemeyen bir Filistinlinin de cenazesine ulaşıldığı aktarıldı.

        Önceki saldırılarda yaralanan 2 Filistinli öldü

        İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Mevasi bölgesinde yaralanan 6 yaşındaki Tehani Muhammed Said Şelalife, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gazze kent merkezindeki Es-Sevra Caddesi'ne birkaç gün önce düzenlenen İsrail saldırısında yaralanan Ahmed Yasin Buseyso da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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        Gazze'nin çeşitli bölgelerinde birisi çocuk yaşta olmak üzere 5 Filistinlinin de İsrail saldırılarında yaralandığı aktarıldı.

        İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 74 bin 561 Filistinli hayatını kaybederken, yaralı sayısı 175 bin 759'a ulaştı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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