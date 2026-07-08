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        Haberler Dünya ABD basınından iddia: Trump, İran'a saldırı emrini verdi

        ABD basınından iddia: Trump, İran'a saldırı emrini verdi

        ABD basını, NATO Zirvesi için başkent Ankara'da bulunan Trump'ın ABD ordusuna İran'a saldırı emrini verdiğini yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 14:45 Güncelleme:
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        İddia: Trump, İran'a saldırı emrini verdi

        ABD basınının önemli kurumlarından Axios, ABD Başkanı Trump'ın ABD ordusuna İran'a saldırı emri verdiğini iddia etti.

        Başkent Ankara'da NATO Zirvesi sırasında İran’ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri vurmasının ardından ABD’nin misillemesi dünya çapında büyük yankı uyandırdı.

        ABD, İran'ın ticari gemilere yönelik son saldırılarına misilleme olarak Hürmüz Boğazı bölgesindeki İran askeri hedeflerini vurduğunu açıkladı.

        Karşılıklı ateş açılması, ABD ve İran'ı yeni bir misilleme sürecine sürüklerken, Trump'ın üç haftadan kısa bir süre önce imzaladığı kırılgan ateşkes protokolü kopma noktasında.

        İran ordusu, ABD saldırılarına "ezici bir karşılık" vereceğini söyledi. Yapılan açıklamada, Tahran'ın Hürmüz yönetiminde ABD müdahalesine izin vermeyeceği ve ticari gemiler ile petrol tankerleri için tek güvenli rotanın İran tarafından belirlenen rota olduğu belirtildi.

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        İran'ın baş müzakerecisi Kalibaf, ABD'yi mutabakat zaptını ihlal etmekle suçladı. Kalibaf, "Zorbalık ve şantaj dönemi sona erdi. Hiçbir yere varmıyor. Biz pes etmiyoruz" paylaşımını yaptı.

        ABD kuvvetleri, Hürmüz ve çevresinde İran hava savunma sistemlerine, komuta ve kontrol ağlarına, kıyı radar tesislerine, gemi savar füzelerine ve İran Devrim Muhafızları Kolordusu'na ait 60'tan fazla küçük tekneye saldırı düzenledi.

        İran devlet medyası, Bandar Abbas ve Sirik liman kentlerinde ve Qeshm Adası'nda patlamalar duyulduğunu bildirdi.

        "Trump emri verdi"

        ABD’li bir yetkili Axios'a verdiği demeçte, Trump'ın bu hafta Türkiye'deki NATO zirvesi sırasında saldırı planını onayladığını ve emrini verdiğini söyledi.

        Trump, Ankara'da Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bessent, Trump ile birlikte Air Force One uçağıyla seyahat etti. NATO Zirvesi için halihazırda bölgede bulunan Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ve diğer yetkililer de katılım sağladı.

        CENTCOM, "İran'ın sergilediği saldırganlık yersiz, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlalidir" açıklamasını yaptı.

        Açıklamada ayrıca, "CENTCOM güçleri, anlaşmaya uyulmadığında veya ihlal edildiğinde İran'ı sorumlu tutmak için hazır ve teyakkuzda kalmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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