Arap Koalisyonu: Suudi Arabistan'ın doğusunda bir İHA engellendi

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ikinci bir İHA’nın Suudi Arabistan'ın doğusunu hedef aldığını belirtti.

Maliki, kaynağını belirtmediği İHA’nın engellenerek imha edildiğini vurguladı.

Olayda can kaybı, yaralanma ya da hasar olup olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

Koalisyon Sözcüsü Maliki, kısa bir süre önce bir İHA’nın daha engellendiğini belirtmişti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

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Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.