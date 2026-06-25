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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile yaşanan deprem felaketine ve ihtiyaç duyulan yardıma dair telefonda görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 22:18 Güncelleme:
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        Bakan Fidan, Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Venezuelalı mevkidaşı Gil ile telefonda konuştu.

        Bakan Fidan, yaşanan deprem felaketi ve ihtiyaç duyulan yardım konusunda Gil'den bilgi aldı. Türk halkının geçmiş olsun dileklerini ileten Fidan, Türkiye'nin yardım sağlamayı sürdüreceğini belirtti.

        Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

        ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi.

        USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

        Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

        *Haberde, İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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