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        Haberler Dünya Bakan Gürlek, Suudi mevkidaşı ile görüştü

        Bakan Gürlek, Suudi mevkidaşı ile görüştü

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Suudi Arabistan Krallığı Adalet Bakanı Waleed Mohammed Al Smani ve beraberindeki heyetle görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 20:16 Güncelleme:
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        Bakan Gürlek, Suudi mevkidaşı ile görüştü

        Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürlek, Al Smani ve beraberindeki heyetle Bakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında adli işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

        Gürlek, görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı'nın köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip, bölgesel barış, istikrar ve refah bakımından önemli sorumluluk üstlenen iki kardeş ülke olduğunu ifade etti.

        Ülkeler arasındaki dostluk, kardeşlik ve karşılıklı güvenin, pek çok alanda geliştirilen işbirliğinin en sağlam temelini oluşturduğuna işaret eden Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Riyad'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin ulaştığı güçlü seviyeyi bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ortaya koyduğu ortak irade sayesinde ilişkilerin daha yeni bir ivme kazandığını belirten Gürlek, şöyle devam etti:

        "Bu güçlü iradenin ekonomi, ticaret, yatırım, enerji, savunma, kültür, turizm, teknoloji ve adalet başta olmak üzere her alanda somut sonuçlara dönüşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Riyad ziyaretinin ardından yayımlanan ortak bildiride hukuk ve adalet alanındaki işbirliğine özel olarak yer verilmesini son derece kıymetli buluyoruz. Ziyaret kapsamında adalet alanında bir anlaşmanın imzalanması da bakanlıklarımız arasında işbirliğinin güçlenmesi bakımından oldukça önemli bir adımdır."

        Görüşmede, "Devletin dini adalettir' düsturunu benimsemiş ortak bir medeniyetin mensuplarıyız." ifadelerini kullanan Gürlek, iki ülke liderinin çizdiği güçlü vizyonu hukuk ve adalet alanına yansıtmayı ve halkların yararına olacak güçlü ve somut işbirliğini geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

        Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunun güçlü, hızlı ve erişilebilir adalet sistemlerinin önemini ortaya koyduğunu belirten Gürlek, karşılıklı heyet ziyaretlerinin artırılması ve uzmanlar arasındaki doğrudan temasların güçlendirilmesinin ilişkiler açısından önemli katkılar sağlayacağını bildirdi.

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        "Edindiğimiz tecrübeleri paylaşmaya hazırız"

        Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye'nin son yıllarda adalet hizmetlerini daha hızlı ve erişilebilir hale getirmek amacıyla çok sayıda reform gerçekleştirdiğini, yargının dijitalleşmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi ve vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılmasının öncelikli alanlar arasında bulunduğunu ifade etti.

        Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin (UYAP) Türkiye'de yargısal süreçlerin dijital ortamda yürütülmesine imkan sağladığını, dijital yargı alanındaki tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını belirten Gürlek, "Yargının dijitalleşmesi, yapay zeka destekli uygulamalar, siber güvenlik, adli yardımlaşma ve alternatif çözüm yolları alanında edindiğimiz tecrübeleri Suudi Arabistan Adalet Bakanlığı ile paylaşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

        "Ortak hassasiyetimizi bölgesel ve uluslararası platformlarda da sürdüreceğiz"

        Adalet Bakanı Gürlek, terörizm, terörizmin finansmanı, organize suçlar, siber suçlar ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede Türkiye ile Suudi Arabistan adli makamları arasındaki işbirliğinin önem taşıdığını bildirdi.

        Gürlek, "Türkiye ile Suudi Arabistan olarak uluslararası hukukun, adaletin ve insan onurunun korunması konusundaki ortak hassasiyetimizi bölgesel ve uluslararası platformlarda da sürdüreceğimize inanıyorum. Bugünkü görüşmemizin imzaladığımız anlaşmaların uygulanmasına ve hukuk ile adalet alanında yeni işbirliği imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." açıklamasını yaptı.

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