CENTCOM, üç İran petrol tankerinin hedef alındığını açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçlerinin İran'a ait üç ham petrol tankerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

ABD: GEMİLERİMİZİ HEDEF ALDILAR

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgede devriye görevi yapan ABD Donanmasına ait iki savaş gemisine balistik füze fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, bir ABD uçak gemisi ile güdümlü füze destroyerinin saldırılardan zarar görmeden kurtulduğu ve hiçbir ABD personelinin yaralanmadığı ifade edildi.

ÜÇ PETROL TANKERİ VURULDU

CENTCOM, İran'a ait M/T Downy, M/T Stark 1 ve M/T Kylo isimli üç ham petrol tankerinin hedef alındığını bildirdi.

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Açıklamada, Hark Adası açıklarındaki iki tankerin yanı sıra Umman Körfezi'nde bulunan M/T Kylo'nun da mürettebata gemiyi terk etme talimatı verilmesinin ardından çalışamaz hale getirildiği aktarıldı.

"İRAN'IN PETROL FİLOSUNU YOK EDEBİLİRİZ"

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, İran Devrim Muhafızları'na yönelik açıklamasında, ABD güçlerini savunmaktan çekinmeyeceklerini belirterek gerekirse İran'ın petrol filosunun hedef alınabileceğini söyledi.

Cooper, "Eğer gemilerimizden ikisine ateş ederseniz, size çok daha yüksek bir ekonomik bedel ödeteceğiz" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan İran medyası da bugün İran'a ait bir petrol tankerinin Hark Adası açıklarında ABD füzeleriyle vurulduğunu aktarmıştı.