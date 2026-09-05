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        Haberler Dünya Ortadoğu CENTCOM, üç İran petrol tankerinin hedef alındığını açıkladı

        CENTCOM, üç İran petrol tankerinin hedef alındığını açıkladı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları'nın ABD donanmasına ait iki savaş gemisine yönelik balistik füze saldırılarının ardından üç İran ham petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM, saldırıya uğrayan tankerlerin Devrim Muhafızları'nı ve bölgesel unsurları finanse eden bir ağın parçası olduğunu öne sürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 18:43 Güncelleme:
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        ABD'den İran tankerlerine saldırı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçlerinin İran'a ait üç ham petrol tankerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

        ABD: GEMİLERİMİZİ HEDEF ALDILAR

        CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgede devriye görevi yapan ABD Donanmasına ait iki savaş gemisine balistik füze fırlattığı belirtildi.

        Açıklamada, bir ABD uçak gemisi ile güdümlü füze destroyerinin saldırılardan zarar görmeden kurtulduğu ve hiçbir ABD personelinin yaralanmadığı ifade edildi.

        ÜÇ PETROL TANKERİ VURULDU

        CENTCOM, İran'a ait M/T Downy, M/T Stark 1 ve M/T Kylo isimli üç ham petrol tankerinin hedef alındığını bildirdi.

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        Açıklamada, Hark Adası açıklarındaki iki tankerin yanı sıra Umman Körfezi'nde bulunan M/T Kylo'nun da mürettebata gemiyi terk etme talimatı verilmesinin ardından çalışamaz hale getirildiği aktarıldı.

        "İRAN'IN PETROL FİLOSUNU YOK EDEBİLİRİZ"

        CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, İran Devrim Muhafızları'na yönelik açıklamasında, ABD güçlerini savunmaktan çekinmeyeceklerini belirterek gerekirse İran'ın petrol filosunun hedef alınabileceğini söyledi.

        Cooper, "Eğer gemilerimizden ikisine ateş ederseniz, size çok daha yüksek bir ekonomik bedel ödeteceğiz" ifadelerini kullandı.

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        Öte yandan İran medyası da bugün İran'a ait bir petrol tankerinin Hark Adası açıklarında ABD füzeleriyle vurulduğunu aktarmıştı.

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        #ABD
        #İran tankerleri
        #haberler
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