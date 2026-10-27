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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Birleşmiş Milletler'in yeni Genel Sekreteri'ni belirleme süreci ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 20:26 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele alındı.

        Birleşmiş Milletlerin yeni genel sekreterini belirleme sürecinin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni genel sekreterin BM'yi yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirebilecek, gerekli reformları etkin şekilde hayata geçirebilecek bir vizyon ve tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.

        Macron da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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        #macron
        #Erdoğan
        #görüşme
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