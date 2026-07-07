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        Haberler Dünya Estonya Başbakanı: Türkiye için en iyi ortaklarız

        Estonya Başbakanı: Türkiye için en iyi ortaklarız

        Estonya Başbakanı Kristen Michal, "Büyüklüğümüz göz önüne alındığında, muhtemelen İskandinav veya Baltık'ta Türkiye için en iyi ortaklarız." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 19:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Türkiye için en iyi ortaklarız"

        36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankarada bulunan Michal, NATO Zirvesi ve Estonya-Türkiye ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

        Ankara ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesinin müttefiklerin birlik ve dayanışmasını göstermesi açısından kritik olduğunu söyleyen Michal, "Ankara Zirvesi son derece önemli çünkü zirve kapsamında Müttefikler birlikte hareket ediyor mesajı veriliyor." ifadesini kullandı.

        Zirvenin Estonya açısından tarihi önemine dikkati çeken Michal, ülkesinin 2004te ittifaka katılmasının hemen ardından aynı yıl Türkiyede düzenlenen NATO zirvesine katıldıklarını hatırlattı.

        Michal, "Savunma harcamalarının ve yatırımların artırılması, Ukraynaya desteğin sürdürülmesi ve savunma sanayisinin geliştirilmesi de zirvenin önemli başlıkları arasında yer alıyor." dedi.

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        GÜÇLÜ ORTAKLAR VURGUSU

        Estonya ile Türkiyenin NATO bünyesinde güçlü ortaklar olduğunu kaydeden Michal, Türkiyenin Estonya ve Baltık ülkeleri hava güvenliğine sağlayacağı katkı dolayısıyla teşekkür etti.

        Michal, Türkiye ile savunma sanayisi alanında yakın işbirliği yürütüldüğünü ve ortaklığın giderek güçlendiğini vurgulayarak, "Türkiye savunma sanayisiyle çok iyi bir işbirliğimiz var. Türk şirketleri Estonyada da üretim yapıyor. Bu nedenle Estonyanın Türkiye için iyi bir ortak olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        "MUHTEMELEN İSKANDİNAV VEYA BALTIKTA TÜRKİYE İÇİN EN İYİ ORTAKLARIZ"

        Michal, "Şu anda Estonyanın, zırhlı araçlarınız için bir referans ülke gibi olduğunu söyleyebilirim. Bahsedildiği gibi, Nurol Makina, ARCA zırhlı araçlar kullanıyoruz ve iyi iş çıkarıyorlar, ordumuz onlardan oldukça memnun. Onları farklı rollerde kullanıyoruz." diye konuştu.

        "Ayrıca, ARCA Savunma, savunma sanayi parkımızda bu tür üretim yapacak, 155 kalibre mühimmat." ifadelerini kullanan Michal, "Büyüklüğümüz göz önüne alındığında, muhtemelen İskandinav veya Baltıkta Türkiye için en iyi ortaklarız." dedi.

        Ankara Zirvesi’ne ilişkin değerlendirmede bulunan Michal, sözlerini şöyle sonlandırdı:

        "Ankara Zirvesinin, müttefiklerin birlik içinde olduklarını, güçlü olduklarını ve düşmanlarımızın, örneğin Rusyanın ve diğer herkesin, NATOya ve müttefiklerine karşı durma hatasını yapmayacaklarını söylediği bir zirve olarak tarihe geçmesini ve hatırlanmasını umuyorum. Dolayısıyla beklentiler yüksek."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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