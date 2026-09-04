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        Haberler Dünya Girne'deki gemi kazasında 2 kişinin kimliği belli oldu

        Girne'deki gemi kazasında 2 kişinin kimliği belli oldu

        KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazında bu sabah ulaşılan iki kadın naaşının Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait olduğunun belirlendiğini açıkladı. Kazada 12 kişi hayatını kaybederken, kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        anka
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 22:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        2 kişinin kimliği belli oldu

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos’ta Girne-Taşucu seferini yaparken alabora olarak batan Filo Jet isimli yolcu gemisinin enkazında bu sabah ulaşılan iki kadın naaşının kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

        Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        “Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından, gemi enkazında bu sabah ulaşılan iki kadın naaşının kimlik tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

        Polis Teşkilatımız tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda naaşların Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat’a ait olduğu belirlenmiş, ailelerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

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        Yapılan kimlik tespit çalışmalarının ardından, kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 12, kayıp insanlarımızın sayısı ise 16 olarak teyit edilmiştir.

        Merhumelere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

        Kayıp insanlarımıza ulaşmak amacıyla yürütülen arama çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteği ve ilgili tüm birimlerimizin katılımıyla 7 gün 24 saat esasına göre, hiç ara verilmeden devam etmektedir.

        Sahadaki gelişmeleri anbean takip ediyor, tüm imkanlarımızla kayıp insanlarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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        Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun.”

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #KKTC
        #Girne
        #gemi kazası
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