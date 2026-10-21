Güney Kore medyası: Kuzey Kore'de internet siteleri 24 saatten fazla aralıklı kesinti yaşadı

Seul merkezli ve Kuzey Kore'yi takip eden internet sitesi NK News platformundaki haberde, Kuzey Kore internet sitelerinde kesintiler yaşandığı öne sürüldü.

"Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt Haberi Görüntüle

Buna göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), iktidardaki İşçi Partisine yakın ulusal gazete Rodong Sinmun, Minju Joson gazetesi ve dış radyo servisi Voice of Korea gibi birçok internet sitesinde 24 saati aşan aralıklı kesintiler yaşandı.

KCNA ve Rodong Sinmun gibi bazı sitelere yeniden erişim sağlandı ancak bazı siteler ise ara sıra erişilebilir veya erişilemez durumda.

Söz konusu kesintilerin bakım çalışması ya da dış saldırı kaynaklı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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Kuzey Kore'de daha önceki yıllarda da benzer kesintiler yaşandığı biliniyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirdikten sonra hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Ancak Pyongyang yönetimi dün, Kim'in bir giyim ve ayakkabı sergisini ziyaret ettiği görüntüleri yayımladı.