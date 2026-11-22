Guterres, Antalya'da gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sonrası "COP31'in sona ermesi üzerine" başlıklı bir açıklamada bulundu.

"COP31’in kapsamlı bir sonuç üzerinde mutabakata varılamadan sona ermesinden derin hayal kırıklığı duyuyorum." diyen Guterres hükümetlerin, iklim krizinin gerektirdiği sorumluluğu üstlenmesini bekleyen herkesin yaşadığı "derin hayal kırıklığını" kendisinin de hissettiğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri, şunları kaydetti:

"Ancak bu başarısızlık, gerçekleri değiştirmiyor. Müzakere masasında bir uzlaşma sağlanamamış olabilir. Ancak bilimsel gerçekler konusunda hiçbir belirsizlik yok. Sıcaklıklar rekor kırmaya devam ediyor. İklim kaynaklı aşırı hava olayları giderek şiddetleniyor. Emisyon seviyeleri halen çok yüksek. Üstelik yaşanan her gecikme, önümüzdeki görevi daha zor ve daha maliyetli hale getiriyor."

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1,5 DERECE HEDEFİ

Dünyanın, küresel ölçekte üzerinde mutabık kalınan 1,5 derecelik sıcaklık artışı sınırını aşmanın eşiğinde olduğunu kaydeden Guterres, bu aşımın mümkün olduğunca kısa ve sınırlı tutulabilmesi için "elde kalan zaman penceresinin hızla kapandığını" bildirdi.

Guterres, "1,5 derece hedefinin aşılma miktarını ve süresini sınırlamak için bu 10 yıl içinde emisyonlarda köklü ve hızlı bir düşüş sağlamamız gerekiyor. COP31’den çıkarılması gereken ders çok net. Dünya, iklim kriziyle mücadele etmek için çok daha fazlasını yapmalı. Hem de hemen şimdi." dedi.

FİNANSMAN TAAHHÜTLERİ

Gezegenin yıkımından kazanç sağlayanların, gezegeni kurtarma mücadelesinin şartlarını asla belirleyemeyeceğine dikkati çeken Guterres, "en çok emisyona yol açan ülkelerin" bu alanda öncülük etmesi ve gelişmiş ülkelerin finansman taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

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İklim krizini körükleyen temel unsurun "fosil yakıtlar" olduğunu kaydeden BM Genel Sekreteri kömür, petrol ve gaza olan bağımlılığın sürmesinin "iklim kaosunu tetiklediğini" belirterek ekonomileri fiyat şoklarına açık hale getirdiğini ve enerji güvenliğini zayıflattığını bildirdi.

Guterres şunları kaydetti:

"Üzerine yakıt dökerken yangını söndüremezsiniz. Ne var ki, fosil yakıt sektöründeki güçlü çevreler tıpkı geçmişte tütün endüstrisinin izlediği stratejiyi uygulamaya devam ediyorlar. Bilimsel gerçekleri çarpıtıyor, politikaların hayata geçirilmesini geciktiriyor, eyleme geçilmesini engelliyor ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar bunun bedelini öderken kendileri devasa karlar elde ediyorlar."

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SOMUT TARİHLER VE FİNANSAL KAYNAKLAR

İklim krizinin en ön safında yer alanlar için "çok daha güçlü bir korumaya ihtiyaç" olduğunu kaydeden Guterres gelişmiş ülkelerin, uyum finansmanını 3 katına çıkarma ve bu desteğin en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmasını sağlama konusundaki taahhütlerini hayata geçirmesi gerektiğini bildirdi.

Guterres, "Bu sözün arkasına hemen somut tarihler ve finansal kaynaklar koyun. Çünkü hayatlar buna bağlı. Bu krizin oluşumunda en az payı olan ülkeler, krizin en ağır sonuçlarıyla baş başa bırakılamaz. Bu, bir iklim adaleti meselesidir." dedi.

İklim eyleminin gerçek sınavının müzakere salonlarının dışında yaşanacak gelişmeler olacağını kaydeden Guterres, fosil yakıtlara bağımlılığın azalması, temiz enerjinin hızla yaygınlaşması, enerji şebekelerinin modernize edilmesi, metan emisyonlarının ciddi oranda düşürülmesi, ormanların yeniden canlandırılması, finansmanın gelişmekte olan ülkelere ulaşması gerektiğine dikkati çekti.

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İKLİM ADALETİ MÜCADELESİNDEN ASLA VAZGEÇMEYİN

Sivil topluma, gençlere, bilim insanlarına ve krizin en ön safındaki topluluklara mesaj vermek istediğini kaydeden BM Genel Sekreteri, "İklim krizi, hükümetlerin ortak bir paydada buluşmasını beklemeyecektir. Biz de bekleyemeyiz. Gerçekleri yaymaya devam edin. Eylem talep etmeye devam edin. Baskıyı artırmaya devam edin. Hükümetlerden ve şirketlerden hesap sorun. İklim adaleti mücadelesinden asla vazgeçmeyin." çağrısında bulundu.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Guterres, misafirperverlikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye hükümetine, Türk halkına ve Antalya şehrine; yoğun çabaları için de COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen'a teşekkürlerini iletti.