Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin güney bölgesini bir seyir füzesiyle hedef aldığını belirtti.

Maliki, hava savunma sistemlerinin Husiler tarafından güney bölgesine fırlatılan seyir füzesini imha ettiğini kaydetti.

AA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa bir süre önce, başkent Riyad ile Riyad'ın güneyindeki Suleyil ve Vadi Devasir kentleri için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurmuştu.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

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Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.