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        Haberler Dünya Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor

        Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor

        Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Savunma Bakanlığını balistik füzeyle, Abha Uluslararası Havalimanı'nı ise insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 18:32 Güncelleme:
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        Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor

        Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Savunma Bakanlığını balistik füzeyle hedef aldıklarını ifade etti.

        Seri, saldırının doğrudan isabetle sonuçlandığını ileri sürerek, saldırının ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.

        Daha önce görgü tanıkları, erken uyarı sistemlerinin devreye alınması ve tehlike uyarısı sonrası Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve 4 ayrı patlama sesi duyulduğunu belirtmişti.

        Seri, daha sonra yaptığı açıklamada ise Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Abha Uluslararası Havalimanı'nın da İHA ile hedef alındığını belirterek, saldırının isabetli olduğunu ve havalimanındaki hava trafiğinin aksamasına yol açtığını ileri sürdü.

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        Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

        Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

        Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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        #Husiler
        #suudi arabistan
        #füze
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