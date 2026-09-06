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        Haberler Dünya İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait insansız deniz aracını hedef aldık

        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait insansız deniz aracını hedef aldık

        İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait insansız deniz aracını hedef aldıklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 09:38 Güncelleme:
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        İran ABD'ye ait insansız deniz aracını hedef aldı
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        İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan ABD ordusuna ait bir insansız deniz aracına saldırı düzenlediğini​​​​​​​ duyurdu.

        Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayımlanan bildiride, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın kontrolündeki bölgeye girmeye çalışan ABD ordusuna ait bir insansız deniz aracının hedef alındığı belirtildi.

        Bildiride, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın yönetiminde bulunduğu ve ABD'nin her türlü hareketine "kesin bir şekilde" karşılık verileceği ifade edildi.

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        #iran
        #Hürmüz Boğazı
        #haberler
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