Zülfikar Ali Aydın'ın sunduğu Habertürk Manşet'te gündemin öne çıkan yargı, güvenlik ve tüketici dosyaları tüm yönleriyle ele alınıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve %90 oranında tamamlanan fon dolandırıcılığı soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Tera Yatırım ve... Daha Fazla Göster

Zülfikar Ali Aydın'ın sunduğu Habertürk Manşet'te gündemin öne çıkan yargı, güvenlik ve tüketici dosyaları tüm yönleriyle ele alınıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve %90 oranında tamamlanan fon dolandırıcılığı soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Tera Yatırım ve Pusula Yatırım ekseninde birden fazla örgütlü yapının incelendiği dosyada; şüphelilerin ifadeleriyle İngiltere, İsviçre, ABD ve vergi cennetleri üzerinden Borsa İstanbul'a uzanan "bıyıklı yabancı" (maskeli yatırımcı) düzeneği deşifre edildi. Yaklaşık 24 milyar TL'lik para trafiğinin nasıl gizlendiğini, 2 milyar TL'ye yakın kaynağın yurt dışına çıkışının nasıl engellendiğini ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un soruşturmaya ilişkin açıklamalarını Hukukçu Hadi Dündar değerlendiriyor. Programın ikinci bölümünde, Alman ZDF kanalının belgeselinde kar maskesi ve uzun namlulu silahlarla görüntü veren "Daltonlar" çetesi üyelerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyon ve emniyette verilen mesaj inceleniyor. Son bölümde ise büyükşehirlerdeki AVM otoparklarında yaşanan "ilk 3 saat ücretsiz" krizi masaya yatırılıyor. UKOME ve Danıştay kararlarına rağmen vatandaşlara alışveriş ve fiş şartı dayatan 50 AVM'ye kesilen 2,5 milyon TL'lik cezayı, bariyer açılmaması durumunda oluşan hukuki sorumluluğu ve tüketici haklarını TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, Hukukçu Hadi Dündar ve Bakırköy'den canlı bağlantıyla Habertürk Muhabiri Buse Deviren aktarıyor. Daha Az Göster