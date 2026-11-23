İran ordusu: Hürmüz Boğazı’nın doğusunda ABD'ye ait LUCAS tipi İHA düşürüldü
İran ordusu, Basra Körfezi üzerinde, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD'ye ait "LUCAS" tipi bir insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.
Giriş: 23 Kasım 2026 - 21:18 Güncelleme:
İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, ABD'ye ait "LUCAS" tipi İHA'nın, ülkenin entegre hava savunma ağı kontrolündeki yerli hava savunma sistemleri tarafından vurularak imha edildiği belirtildi.
İHA'nın Basra Körfezi üzerinde, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda hedef alındığı kaydedildi.
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