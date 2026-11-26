İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erakçi, İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Kuveyt'e düzenlenen İHA saldırısında 2 İtalyan vatandaşının yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Erakçi, İtalya hükümetine ve halkına başsağlığı ve dayanışma mesajlarını iletti.

AA'nın haberine göre, İran'a yönelik saldırıyla ilgili suçlamaların asılsız olduğunu savunan Erakçi, ülkesinin olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Erakçi ayrıca, saldırının kaynağının ve sorumlularının belirlenmesi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Kuveyt ve İtalya hükümetleriyle işbirliğine hazır olduklarını bildirdi.

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Kuveyt ordusu, İran'ın ülkeye düzenlediği İHA saldırısında kritik öneme sahip bir tesisin hedef alındığını açıklamıştı.

İlk açıklamada, saldırıda 1'i Kuveyt, 2'si İtalya ve 1'i Pakistan vatandaşı olmak üzere 4 kişinin yaralandığı bildirilmiş, daha sonra yaralanan 2 İtalyan'ın hayatını kaybettiği duyurulmuştu.