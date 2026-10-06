Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'den Gazze'ye saldırı

        İsrail'den Gazze'ye saldırı

        İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 22:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İsrail'den Gazze'ye saldırı

        Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesindeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Şüheda ez-Zeytun Okulu'na düzenlenen hava saldırısının ardından hastaneye biri çocuk 3 yaralı getirildi.

        Yaralı çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Gazze'deki Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Şüheda ez-Zeytun Okulu'nun koridorunu hedef alması sonucu 3 sivilin yaralandığını belirtti.

        Yerel kaynaklar, söz konusu okulun Gazze'nin doğusundaki Selahaddin Caddesi yakınlarında ve İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelere yaklaşık 200 metre mesafede yer aldığını aktardı.

        REKLAM

        İsrail'in bu sabah, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmış, daha önceki bir bombardımanda yaralanan bir kişi ise yaşamını yitirmişti.

        İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 74 binden fazla Filistinliyi öldürdü, 175 binden fazla kişiyi yaraladı ve altyapının yaklaşık yüzde 90'ını tahrip etti.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi sonucu bugüne kadar 1460 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 116 kişi ise yaralandı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gazze
        #israil
        #Saldırı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karahan'dan tasfiye süreci açıklaması
        Karahan'dan tasfiye süreci açıklaması
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        Okan Buruk'tan İlkay kararı!
        Okan Buruk'tan İlkay kararı!
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı