İsrail savaş uçakları Gazze kentinin Ketibe bölgesinde sivil bir aracı vurdu. Şifa Hastanesi'ndeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

AA'nın Filistin resmi ajansı WAFA'dan aktardığı habere göre sabah saatlerinden bu yana İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

SABAH SAATLERİNDEKİ SALDIRIDA 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlileri hedef alması sonucu 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Ayrıca İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın yaralandı.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1679 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 100 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana saldırılarında ise toplam can kaybı 74 bin 746'ya, yaralı sayısı 176 bin 234'e ulaştı.