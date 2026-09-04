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        Haberler Dünya Ortadoğu Katar, İran saldırılarında sivil yerleşimlerin de hedef alındığını açıkladı

        Katar, İran saldırılarında sivil yerleşimlerin de hedef alındığını açıkladı

        Katar, İran'ın misilleme saldırılarında yalnızca ABD üslerinin değil, sivil yerleşim alanlarının da hedef alındığını belirtti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, saldırılarda sivillerin yaralandığını ve ülke altyapısının zarar gördüğünü açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 20:57 Güncelleme:
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        Katar'dan İran'a sivil hedef tepkisi

        Katar, İran’ın ABD hedeflerine yönelik misilleme saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıların yalnızca ülkedeki ABD üslerini değil, sivil yerleşim alanlarını da etkilediğini bildirdi.

        Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İran’ın saldırılara ilişkin değerlendirmelerine yanıt vererek, bazı ifadelerin olayların gerçek kapsamını yansıtmadığını savundu.

        KATAR’DAN BM KAYITLARINA VURGU

        Ensari, İran’ın resmi belgelere atıfta bulunmak istemesi halinde, operasyonel amaçlarla hazırlanan güvenlik değerlendirmeleri yerine Katar’ın Birleşmiş Milletlere sunduğu resmi kayıtlara başvurması gerektiğini ifade etti.

        Katar’ın BM’ye sunduğu belgelerde, İran füzelerinin sivil, ticari ve yerleşim alanlarının üzerinden fırlatıldığı, saldırılarda 16 kişinin yaralandığı ve hasar meydana geldiği belirtildi.

        Ensari, devam eden saldırılarda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişinin daha yaralandığını aktardı.

        "KATAR ÇATIŞMANIN TARAFI DEĞİL"

        Katar Dışişleri Sözcüsü, İran’ın atıfta bulunduğu güvenlik risk değerlendirmesinin olayların kapsamlı bir kaydı veya hukuki değerlendirmesi olmadığını belirtti.

        Ensari, belgelerde İran’ın Katar topraklarına yönelik doğrudan saldırılarının açık şekilde yer aldığını savunarak, Ras Laffan’daki gaz tesislerine yönelik saldırı ve Katar hava sahasının geçici olarak kapatılmasının da kayıt altına alındığını söyledi.

        Katar’ın çatışmanın tarafı olmadığını vurgulayan Ensari, ülke topraklarının ve sivil altyapının hedef alınmasının meşru bir karşılık olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

        İRAN SİVİLLERİ HEDEF ALMADIKLARINI SAVUNDU

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD’ye karşı düzenlenen misilleme saldırılarında Katar’daki ABD üsleri ve varlıklarının hedef alındığını, sivillerin ise hedef alınmadığını savunmuştu.

        Bekayi, Katar’ın BM’ye bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne sunduğu raporlarda da bu durumun kabul edildiğini öne sürmüştü.

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        #KATAR
        #Macid el-Ensari,
        #haberler
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