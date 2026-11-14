Kerkük Valiliği'ne, Türkmen Cephesi İl Başkanı Kahtan Vandani seçildi
Irak'ın Kerkük ilinin valiliğine, Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vandavi seçildi.
Giriş: 14 Kasım 2026 - 16:23 Güncelleme:
Kerkük Vilayet Meclisi, bugün 15 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vandavi’yi oybirliğiyle Kerkük Valisi olarak seçti.
Kahtan Vandani, daha önce Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağaoğlu'nun Irak merkezi hükümetinde devlet bakanı seçilmesinin ardından Irak'ta üst düzey yetki alan ikinci isim oldu.
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