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        Haberler Dünya Kerkük Valiliği'ne, Türkmen Cephesi İl Başkanı Kahtan Vandani seçildi

        Kerkük Valiliği'ne, Türkmen Cephesi İl Başkanı Kahtan Vandani seçildi

        Irak'ın Kerkük ilinin valiliğine, Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vandavi seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 16:23 Güncelleme:
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        Kerkük Valiliği'ne, Türkmen Kahtan Vandani seçildi

        Kerkük Vilayet Meclisi, bugün 15 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vandavi’yi oybirliğiyle Kerkük Valisi olarak seçti.

        Kahtan Vandani, daha önce Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağaoğlu'nun Irak merkezi hükümetinde devlet bakanı seçilmesinin ardından Irak'ta üst düzey yetki alan ikinci isim oldu.

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