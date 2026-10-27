KKTC Cumhurbaşkanı, GKRY lideriyle görüştü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.
Giriş: 27 Ekim 2026 - 21:02 Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erhürman, GKRY lideri Hristodulidis ile Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisinde görüştü.
Baş başa gerçekleştirilen görüşme, saat 11.10'da başladı ve 12.20'de sona erdi.
Erhürman ve Hristodulidis, görüşmenin ardından Sivil Toplumla İstişare Mekanizmasının Yönlendirme Komitesi ile Gençlik Teknik Komitesi ve Kültürel Miras Teknik Komitesi temsilcileriyle bir araya geldi.
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