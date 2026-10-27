Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya KKTC Cumhurbaşkanı, GKRY lideriyle görüştü

        KKTC Cumhurbaşkanı, GKRY lideriyle görüştü

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 21:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        KKTC Cumhurbaşkanı, GKRY lideriyle görüştü

        KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erhürman, GKRY lideri Hristodulidis ile Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisinde görüştü.

        Baş başa gerçekleştirilen görüşme, saat 11.10'da başladı ve 12.20'de sona erdi.

        Erhürman ve Hristodulidis, görüşmenin ardından Sivil Toplumla İstişare Mekanizmasının Yönlendirme Komitesi ile Gençlik Teknik Komitesi ve Kültürel Miras Teknik Komitesi temsilcileriyle bir araya geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 27 Ekim 2026 haberleri: İsrail'de seçim | Netanyahu: Seçim çalınmaya çalışılıyor, SPK fonların tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi, Derbi dünya basınında: Vahşi batı sahneleri

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.İSRAİL SANDIK BAŞINDA: NETANYAHU İÇİN KRİTİK SINAVİsrail'de, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlatılan saldırıların ardından ilk parlamento seçimi için oy kullanılıyor. Netanyahu'nun iktidarını koruyup koruyamayacağı seçim sonuçlar...
        #KKTC
        #GKRY
        #görüşme
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Bugün Ne Oldu? 27 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Ekim 2026 haberleri
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Kız meselesi yüzünden cinayet! Eski arkadaşların kavgasında 1 ölü, 2 yaralı!
        Kız meselesi yüzünden cinayet! Eski arkadaşların kavgasında 1 ölü, 2 yaralı!
        Netanyahu: Seçim çalınmaya çalışılıyor
        Netanyahu: Seçim çalınmaya çalışılıyor
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor