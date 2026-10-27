Netanyahu'nun partisi oy verme süresinin uzatılması için başvurdu

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Merkez Seçim Komitesi’ne seçim sürecinin uzatılması için başvurulduğu belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Solberg'in Likud'un başvurusunu değerlendirerek nihai kararını duyuracağı bildirildi.

İsrail'de seçim yarışını önde bitirmesi beklenen Yashar Partisi, Likud’un oy verme işleminin 22.00’den sonrasına uzatılması başvurusuna şiddetle karşı çıktığını duyurdu.

Yashar Partisi’nden yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun sabahtan beri yaydığı yalanların bir devamı olarak, seçimlerin adil ilerlemediği iddialarına zemin hazırlamayı amaçlayan bu talebin onaylanmasını haklı çıkaracak olağan dışı hiçbir olay yaşanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

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Merkez Seçim Komitesi, sandıkların yerel saat ile 22.00'de (TSİ 23.00) kapanmasına 6 saat kala oy kullananların oranının yüzde 55'i aştığını ve bunun saatlik katılım oranlarının hesaplanmaya başlandığı 1973'ten bu yana en yüksek oran olduğunu kaydetti.

İsrail'de seçmenler dört yıllığına görev yapacak milletvekillerini seçmek için bugün sandık başına gidiyor; seçimlerin ardından hükümeti kuracak siyasi tablo şekillenecek. Yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) başlayan oy verme işlemi saat 22.00'ye (TSİ 23.00) kadar sürecek.

Ancak sandıklar kapansa bile yoğunluk olması halinde seçim merkezlerinde bekleyen her seçmen oy kullanma hakkına sahip.

*Fotoğraf: AA