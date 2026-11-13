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        Haberler Dünya New York'taki çöken binanın içinden görüntüler ortaya çıktı

        New York'taki çöken binanın içinden görüntüler ortaya çıktı

        ABD'nin New York kentindeki Brooklyn bölgesinde iki gün önce çöken binadan yeni görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 18:04 Güncelleme:
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        ABD'de bina çöktü! O anlar kameraya böyle yansıdı

        ABD'nin New York şehrinde 11 Kasım’da Brooklyn bölgesindeki 3 katlı apartmanın çöktüğü anlar anbean kayıt altına alındı.

        DEHŞET ANLARI EV İÇİ KAMERASINA YANSIDI

        Faciaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları, çökmenin şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, binadaki bir dairenin oturma odasında iki çocuğun oyun oynadığı sırada bir kadının kapıya yöneldiği, hemen ardından duvarın büyük bir gürültüyle çökerek tavan ve moloz parçalarının içeri döküldüğü anlar yer aldı.

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        #ABD
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