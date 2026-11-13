New York'taki çöken binanın içinden görüntüler ortaya çıktı
ABD'nin New York kentindeki Brooklyn bölgesinde iki gün önce çöken binadan yeni görüntüler ortaya çıktı.
Giriş: 13 Kasım 2026 - 18:04 Güncelleme:
ABD'nin New York şehrinde 11 Kasım’da Brooklyn bölgesindeki 3 katlı apartmanın çöktüğü anlar anbean kayıt altına alındı.
DEHŞET ANLARI EV İÇİ KAMERASINA YANSIDI
Faciaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları, çökmenin şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, binadaki bir dairenin oturma odasında iki çocuğun oyun oynadığı sırada bir kadının kapıya yöneldiği, hemen ardından duvarın büyük bir gürültüyle çökerek tavan ve moloz parçalarının içeri döküldüğü anlar yer aldı.
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