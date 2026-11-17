Papa'nın güzergahını takip eden medya kuruluşları ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Papa'nın acı hissiyle bir elini yüzüne götürdüğü ancak aracın durmadan ilerlemeye devam ettiği görüldü.

Çarpmanın etkisiyle Papa 14. Leo'nun herhangi bir yaralanma yaşayıp yaşamadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

HALKI SELAMLAMAYA DEVAM ETTİ

Yaşanılan olaya rağmen halkı selamlamayı sürdüren Papa, aynı güzergahta birkaç metre ileride alanda toplananların kendisine uzattığı bir bebeği kucağına aldı.

Papa 14. Leo, daha sonra Güney Amerika ülkesindeki ziyaretinin kapanışını simgeleyen dini ayini yönetmek üzere sunağa geçti.

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Diario Panorama gazetesinin organizasyon yetkililerince açıklanan verilere dayandırdığı haberine göre, Lima'nın Santiago de Surco ilçesindeki Las Palmas Hava Üssü'nde düzenlenen ayine yüz binlerce kişi katıldı.

Aslen ABD'li olan Papa 14. Leo'nun Peru ziyareti, yaklaşık 20 yıl boyunca bu ülkede misyoner olarak görev yapması sebebiyle bir anlamda kendisinin "eve dönüşü" olarak görülüyor.

Papa, Lima'daki kapanış ayininin ardından Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan 12 günlük Güney Amerika turunu tamamladı.

*Haberin fotoğrafları AP tarafından servis edilmiştir.