Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Putin, ABD ile Arktik'te olası işbirliğine yeşil ışık yaktı

        Putin, ABD ile Arktik'te olası işbirliğine yeşil ışık yaktı

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arktik bölgesindeki enerji projelerinde ABD'li şirketlerle ortak çalışma olasılığını değerlendirdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 19:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD ile Arktik'te olası işbirliğine yeşil ışık yaktı

        Putin, Moskova'da düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) 8. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, küresel doğal gaz piyasasındaki gelişmeleri ve Rusya'nın enerji sektöründeki önceliklerini değerlendirdi.

        Rusya'nın doğal gaz rezervlerinde dünyada birinci, üretiminde ise ikinci sırada bulunduğunu belirten Putin, ülkesinin enerji sektöründe teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeye devam ettiğini ifade etti.

        Arktik bölgesinde zorlu koşullarda kullanılabilen yerli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) teknolojileri geliştirdiklerini anlatan Putin, doğal gaz sahalarının dijital modellemesi ve sismik araştırmalarda da ilerleme kaydettiklerini kaydetti.

        REKLAM

        Putin, Arktik'teki enerji projelerine ilişkin, "Kısa süre öncesine kadar Avrupa'dan ortaklarımız da sahalarımızda bizimle birlikte çalışıyordu. Çinli ortaklarımız çalışmaya devam ediyor. Şimdi de Amerikalı ortaklarımızla ortak çalışma olasılığını değerlendiriyoruz." dedi.

        Rusya'nın doğal gaz alanında teknolojik işbirliğine ve geliştirdiği teknolojileri diğer ülkelerle paylaşmaya açık olduğunu vurgulayan Putin, GECF bünyesinde bu yöndeki çalışmaların geliştirilmesini önerdi.

        Rusya'dan doğal gaz piyasasında ortak mekanizma önerisi

        Küresel doğal gaz piyasasının ciddi belirsizliklerle karşı karşıya bulunduğunu belirten Putin, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle geleneksel tedarik zincirlerinin bozulduğunu ve piyasadan kısa sürede büyük miktarda doğal gaz arzının çekildiğini söyledi.

        REKLAM

        Putin, yaşanan gelişmelerin fiyatlarda sert dalgalanmalara yol açtığını ve birçok yatırım projesinin ertelendiğini ya da iptal edildiğini aktardı.

        Petrol piyasasında OPEC+ kapsamında yürütülen işbirliğine işaret eden Putin, doğal gaz sektöründe de benzer amaçlarla ancak sektörün özelliklerine uygun bir koordinasyon mekanizması oluşturulması gerektiğini belirtti.

        Putin, "Dünya doğal gaz piyasasında yaşanan kritik ve kriz durumlarına ilişkin forum kapsamında istişarelerin genişletilmesini öneriyoruz. Böylece doğal gaz altyapısına yönelik fiziksel tehditler dahil riskleri zamanında değerlendirebilir ve sevkiyatlara ilişkin yaklaşımları koordine edebiliriz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Rusya'nın küresel doğal gaz piyasasından dışlanmasına yönelik girişimleri de eleştiren Putin, Avrupa ülkelerinin Rus enerji kaynaklarından vazgeçerek kendi sanayilerine ve sosyal alanlarına zarar verdiğini savundu.

        GECF ülkelerinin küresel doğal gaz rezervlerinin yüzde 70'ine ve ihracatının yaklaşık yüzde 40'ına sahip olduğunu belirten Putin, doğal gazın küresel enerji dengesindeki payının dörtte bire ulaştığını kaydetti.

        Putin, küresel doğal gaz tüketiminin geçen yıl yüzde 1,2 artışla 4,2 trilyon metreküpe ulaştığını, yüzyılın ortalarında ise 5,5 trilyon metreküpe yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

        REKLAM

        Uluslararası doğal gaz ticaretinin de yaklaşık 1,5 kat artarak 1,7 trilyon metreküpe ulaşacağını belirten Putin, LNG'nin küresel doğal gaz ticaretindeki payının yaklaşık yüzde 50'ye çıktığını söyledi.

        Putin, artan talebin karşılanması için yeni sahaların geliştirilmesi, LNG altyapısının genişletilmesi ve uzun vadeli sözleşmelere dayalı yatırımların artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

        *Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul Boğazı'nın üzerini yağmur bulutları kapladı

        İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağışın ardından Boğaz'ın üzerinde yoğun yağmur bulutları oluştu. Beykoz'dan görüntülenen bulut kütleleri dikkat çekti.(İHA)

        #ABD
        #rusya
        #Arktik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Bahçeli'den Azerbaycan-Türkiye mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan-Türkiye mesajı
        Fenerbahçe'de hareketli saatler!
        Fenerbahçe'de hareketli saatler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Bugün Ne Oldu? 27 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Ekim 2026 haberleri
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Kız meselesi yüzünden cinayet! Eski arkadaşların kavgasında 1 ölü, 2 yaralı!
        Kız meselesi yüzünden cinayet! Eski arkadaşların kavgasında 1 ölü, 2 yaralı!
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        Netanyahu: Seçim çalınmaya çalışılıyor
        Netanyahu: Seçim çalınmaya çalışılıyor
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor