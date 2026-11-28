Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Al Sharq Forumu'nda konuştu.

Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın önemine vurgu yaparken, açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Adalet ve meşruiyete dayalı, daha kapsayıcı bir sistem oluşturmalıyız. Bu anlamda Müslüman dünyası insanlığı derinden yaralayan vicdani konularda birlik olmalıdır.

Filistin bizim için en önemli ahlaki pusuladır. Gazze'deki soykırıma ve Batı Şeria'daki yerleşimci terörüne karşı durduk. Bu konuda pes etmeyeceğiz ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Uluslarımız tabii ki belirli konularda farklı bakış açılarına sahip olabilir ancak toplumlarımızın çok ortak noktası var. Gelecek nesillerin liderleri olarak işte şimdi sizin zamanınız. Güveni kurumsallaştırmalı ve ortak değerleri somutlaştırmalısınız. Ortak davalarımızı ileri taşımamız için bir zeminimiz mevcut."