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        Suriye ile Ürdün arasındaki sınır kapısı yeniden açılıyor

        Suriye, ülkenin güneyindeki Nasib Sınır Kapısı'nın sabah saatlerinde yeniden açılacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 03:32 Güncelleme:
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        Suriye ile Ürdün arasındaki sınır kapısı yeniden açılıyor

        Suriye resmi haber ajansı SANA, Ürdün sınırında bulunan Nasib Sınır Kapısı'ndaki yolcu ve ticari araç trafiğinin 28 Ekim 2026 Çarşamba sabahından (bugün) itibaren normale döneceğini açıkladı.

        AA'nın haberine göre hükümet kaynakları, Suriye ile Ürdün ortak komitesinin iki gün içinde Dera'ya düzenlenen saldırıların ayrıntılarını ve sonuçlarını görüşmek, Suriye egemenliğinin korunmasını ve sivillerin can güvenliğinin sağlanmasını temin etmek amacıyla saha ve istihbarat koordinasyon mekanizmaları geliştirmek üzere toplanacağını bildirdi.

        Sınır kapısının kapatılma kararı, Ürdün'ün Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı hedeflere yönelik gerçekleştirdiği, 7 sivilin hayatını kaybettiği hava saldırısının ardından gelmişti.

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        Ürdün, Kerek'teki kilise saldırısına misilleme kapsamında Suriye'nin güneyine düzenlediği hava saldırısının "terör örgütü DEAŞ mevzilerini" hedef aldığını ve yaşanan sivil kayıplardan dolayı üzgün olduklarını duyurmuştu.

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