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        Haberler Dünya Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'ya ulaştı

        Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'ya ulaştı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya ulaştıkları bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 14:26 Güncelleme:
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        Trump'ın özel temsilcileri Moskova'da

        Rus basınında yer alan haberlere göre, Witkoff ve Kushner’ı taşıyan uçak başkent Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na iniş yaptı.

        ABD’li temsilciler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev tarafından havalimanında karşılandı.

        Witkoff ve Kushner’ın Rus yetkililerle Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili konuları ele almaları bekleniyor.

        ABD’li temsilcilerin Moskova'daki temaslarının ardından Kiev’e geçeceği açıklanmıştı.

        Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, son olarak ocakta Moskova'yı ziyaret etmiş, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edilmişti.

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        #trump
        #WİTKOFF
        #putin
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