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        Haberler Dünya WSJ: İsrail'den Trump'a 'suikast' uyarısı: "İran planlıyor"

        WSJ: İsrail'den Trump'a 'suikast' uyarısı: "İran planlıyor"

        Amerikan basını, İsrail'in, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yeni suikast planladığı iddiasıyla istihbarat paylaşımında bulunduğunu yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 09:32 Güncelleme:
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        WSJ: İsrail'den Trump'a 'suikast' uyarısı

        Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail, İran'ın Trump'a yönelik yeni suikast planladığını iddia ettiği istihbaratı ABD ile paylaştı.

        WSJ'nin ulaştığı İsrail'in Washington Büyükelçiliği, konuya dair yorumda bulunmayı reddederken İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği de sorulara dönüş yapmadı.

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