Dünyaca ünlü kimyager Prof. Dr. Yağcı hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Dünyaca ünlü kimyager Prof. Dr. Yağcı hayatını kaybetti
ABONE OL

Prof. Dr. Yusuf Yağcı son yolculuğuna uğurlandı

Kimya ve polimer bilimi üzerine yaptığı dünyaca ünlü çalışmalarla tanınan İTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Yusuf Yağcı, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yağcı, bugün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Dünyaca ünlü kimyager Prof. Dr. Yağcı hayatını kaybetti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kimya ve polimer bilimi üzerine yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı, son yolculuğuna uğurlandı.

DHA'nın haberine göre kimya ve polimer bilimi üzerine yaptığı dünyaca ünlü çalışmalarla uluslararası bilim camiasında da tanınan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı (70), 30 Ocak'ta üniversitede bulunan çalışma odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Yusuf Yağcı için bugün üniversitedeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi´nde anma töreni düzenlendi. Törene Prof. Dr. Yağcı´nın ailesi, sevenleri, mesai arkadaşları ve öğrencileri katıldı. Törende, arkadaşları ve öğrencileri Prof. Dr. Yağcı´nın yazdığı şiirleri okuyup, futbola olan sevgisinden de söz etti. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da Prof. Dr. Yağcı´nın isminin üniversitede yaşatılacağını vurguladı.

Fotoğraf: DHA

Törenin ardından Yağcı´nın Türk bayrağına sarılı tabutu, İTÜ Abdülhakim Sancak Camii´ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından, Yağcı´nın cenazesi defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.

KEŞKE DAHA ÇOK YAŞASAYDI

Prof. Dr. Yağcı´nın eşi Emine Yağcı, "Sabahleyin doktora götürmüştüm. Doktor muayene etti, ondan sonra da o odasına gitmek istedi. Odasında vefat etmiş. Ailesini, devletini, İstanbul Teknik Üniversitesi´ni çok seven bir insandı. Ülkesini çok severdi. Allah rahmet eylesin. O kadar sağlıklıydı ki... Ailemizde kalp rahatsızlığı var. Kayınpederimi de kaynımı da kalp rahatsızlığından kaybettik. Keşke daha çok yaşasaydı" dedi.

"ÜNİVERSİTEDE VE EVDE AYNI İNSANDI"

Prof. Dr. Yağcı´nın gelini İnci Yağcı da, "Sadece kayınpeder değildi benim için. Örnek alınacak büyük bir insandı. Bu kadar söyleyebilirim. Çok seviyorduk, babamız, hocamızdı" dedi.

Prof. Dr. Yağcı´nın oğlu Emre Yağcı da, "Acımızı paylaştığınız için hepinize teşekkür ederiz. Babamın aile hayatıyla ilgili söyleyecek çok farklı bir şey yok. Üniversitede sizlerle nasıl yaşıyorsa, bizlerle de aynı şekilde yaşıyordu, aynı insandı. Bize onurlu ve gururlu bir hayat yaşattığı için çok mutluyuz, ona teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Fotoğraf: DHA

"DÜNYA BİLİMİ ÇOK ÖNEMLİ BİR İNSANI KAYBETTİ"

Anma töreninde, Prof. Dr. Yağcı´nın meslektaşları ve öğrencileri de söz aldı. Törende konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, "Çok önemli bir değeri kaybettiğimiz bir gün. Kendisi hem bilim adamı kişiliğiyle hem de insanlığıyla her yönüyle, örnek bir hocamızdı. İsmini İTÜ´de de bizim sonsuzlaştırmamız gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Yağcı´nın mesai arkadaşlarından Prof. Dr. Mustafa Kumral da, "Burada sadece İstanbul Teknik Üniversitesi değil, dünya bilimi çok önemli bir insanı kaybetti. Yusuf Hoca kelimelerin tam anlamıyla, hocaların hocası, bizlere ve öğrencilerine bir akademisyen, bir bilim insanı nasıl olur onu öğreten bir hocamızdı" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yağcı´nın 18 yıldır önce öğrencisi sonra da çalışma arkadaşı olan Prof. Dr. Barış Kışkan da, "18 yıl bir çocuğun doğup reşit olmasına kadar geçen süreye denk. Hoca beni adeta bilimde 18´ime getirdi ve maalesef bıraktı. Keşke daha fazla zamanımız olsaydı, daha yapacaklarımız vardı" dedi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emekli astsubay tatil için geldiği evinde ölü bulundu
GÜNDEM Emekli astsubay tatil için geldiği evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: Samsun'da lise öğrencisi 17 yaşında ağabey katili oldu! "Annemi öldürecek sandım!"
GÜNDEM 17 yaşında ağabey katili oldu! "Annemi öldürecek ...
Son dakika: Sitede bir saat içinde peş peşe iki yangın!
GÜNDEM Sitede bir saat içinde peş peşe iki yangın!
Lüks araçlardan hayalet göstergesini çalan zanlı taktığı kaska rağmen yakalandı - Güncel haberler
GÜNDEM "Hayalet" hırsızının "kask" oyunu tutmadı!
SICAK GELİŞME| Son dakika: Çocuğunun yanında erotik videolar çeken annenin savcılık sorgusu devam ediyor - Haberler
GÜNDEM Çocuğunun yanında erotik video çekmişti! Sıcak ...
Son dakika: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza!
GÜNDEM Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! Ölü ve ...
Sinan Ateş soruşturmasında yeni tespitler: Saldırı yeri ve kaçış güzergahı telefon imajında çıktı
GÜNDEM Sinan Ateş soruşturmasında yeni tespitler!
Ameliyathane hizmetleri nedir, mezunları ne iş yapar? ameliyathane hizmetleri maaşları ve iş imkanları
GÜNDEM Ameliyathane hizmetleri hakkında merak edilenler
TOKİ kura takvimi netleşti! Şubat 2023 7. etap TOKİ kuraları ne zaman ve hangi illerde çekilecek? TOKİ kura çekimi tarihleri
GÜNDEM 7. etap TOKİ kura takvimi netleşti!
KAR KÜRESİ GELİYOR | Son dakika haberleri: Meteoroloji saat verdi! 27 kent için şiddetli kar uyarısı! Kar ne zaman yağacak? Kar yağışı İstanbul, Ankara, İzmir!
GÜNDEM Geliyor! Meteoroloji saat verdi! 27 kent için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.