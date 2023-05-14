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Dünyaca ünlü markaların başarısız olmuş ürünleri Başarısızlık Müzesi'nde sergileniyor

New York'ta yer alan Başarısızlık Müzesi'nde dünyaca ünlü birçok markanın başarısız olmuş ürünleri sergileniyor. Müze, şehir şehir dolaşarak girişimcilere ilham vermeyi amaçlıyor.

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  • Dünyaca ünlü markaların başarısız olmuş ürünleri Başarısızlık Müzesi'nde sergileniyor

    Genellikle yalnızca hatırlanmaya değecek fikirler ve parçalar müze haline getirilir ancak bu müze, geleneksel anlayışa meydan okuyor. Başarısızlık Müzesi'nde, birçok markanın başarısız olmuş ürünleri sergileniyor. 

    Müze, ziyaretçilerine başarısız girişimlerden ders çıkarma fikri üzerine kuruldu. Peki, müzede neler bulunuyor? İşte, bazı markaların müze ile paylaştığı başarısız girişimleri...
  • Dünyaca ünlü markaların başarısız olmuş ürünleri Başarısızlık Müzesi'nde sergileniyor

    Pringles'ın, 1990'ların başında çıkardığı yağsız cipsin içinde olestra isimli bir madde bulunuyor. Düşük kalorili beslenmenin moda olduğu dönemde mantıklı bir girişim gibi dursa da olestra maddesinin ishal ve mide krampı gibi yan etkileri vardı. Bu yüzden cips kısa sürede popülerliğini kaybetti. 
  • Dünyaca ünlü markaların başarısız olmuş ürünleri Başarısızlık Müzesi'nde sergileniyor

    1975 yılında Coca Cola, tüketicilerin daha şekerli bir tadı olan Pepsi'yi tercih etmesi üzerine stratejisini değiştirdi. Bunun üzerine piyasaya daha şekerli bir kola çıkardı ancak tüketiciler yeni tadı sevmedi. Şirket hemen kolayı geri çekti ve eski orijinal tadına geri döndü.
  • Dünyaca ünlü markaların başarısız olmuş ürünleri Başarısızlık Müzesi'nde sergileniyor

    Google akıllık gözlük, ilk çıktığında beklentiler büyüktü ve teknolojiseverler gözlük için 1.500 dolar ödedi. Ancak gözlükler teknolojik olarak yetersiz kaldı. Yerleşik kamera, gizlilik sorunlarıyla ilgili endişe yarattı. İnsanlar herhangi bir zamanda ve yerde kayda alınma fikrinden hoşlanmadılar ve Google Glass birçok yerde yasaklandı. 
  • Dünyaca ünlü markaların başarısız olmuş ürünleri Başarısızlık Müzesi'nde sergileniyor

    Egzotik martı kanadı kapılarıyla DeLorean, tarihteki en muhteşem inovasyon başarısızlıklarından biriydi. İlk prototip 1976'da, bu tür fütüristik araba için çok fazla rakibin olmadığı bir zamanda yapıldı. DeLorean'ın üretimi yıllarca ertelendi ve o zamana kadar rakipler yetişti. DeLorean, lüks bir spor araba olarak pazarlandı ancak motoru çok güçsüzdü ve araba çok yavaştı. Temiz tutulması da zordu ve paslanmaz çelik panelin sürekli cilalanması gerekiyordu. DeLorean Motor Company iflas etti ancak araba her zaman Geleceğe Dönüş film serisindeki ünlü zaman makinesi olarak hatırlandı.
  • Dünyaca ünlü markaların başarısız olmuş ürünleri Başarısızlık Müzesi'nde sergileniyor

    Rejuvenique'nin bu güzellik maskesi yüz kaslarını elektrikle sıkılaştırmayı vadediyordu. Talimatlara göre, maske haftada üç ila dört kez 15 dakika yüze bağlanmalıydı. Ancak kullanıldığında yüzde tuhaf bir karıncalanma hissi yaratıyordu ayrıca cihaz hiçbir zaman güvenlik onayı alamadı.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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