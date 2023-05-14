Egzotik martı kanadı kapılarıyla DeLorean, tarihteki en muhteşem inovasyon başarısızlıklarından biriydi. İlk prototip 1976'da, bu tür fütüristik araba için çok fazla rakibin olmadığı bir zamanda yapıldı. DeLorean'ın üretimi yıllarca ertelendi ve o zamana kadar rakipler yetişti. DeLorean, lüks bir spor araba olarak pazarlandı ancak motoru çok güçsüzdü ve araba çok yavaştı. Temiz tutulması da zordu ve paslanmaz çelik panelin sürekli cilalanması gerekiyordu. DeLorean Motor Company iflas etti ancak araba her zaman Geleceğe Dönüş film serisindeki ünlü zaman makinesi olarak hatırlandı.