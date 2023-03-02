Dünyaca ünlü ressamlardan paha biçilmez eserler: Osmanlı Döneminde yapılmış göz alıcı tablolar

Kaplumbağa Terbiyecisi - Osman Hamdi Bey

Osman Hamdi'nin bir diğer ünlü eseri olan Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun yılı 1906 olarak kabul ediliyor fakat eserin iki farklı versiyonu bulunuyor. İlk versiyon bir sergiye yetiştirilmek üzere hazırlandığından bazı noktalarda eksikti, bu nedenle Hamdi Bey sonradan ikinci bir versiyon resmetmişti. Bu tablo hakkında pek çok iddia olduğundan önemli bir eser olarak görülüyor ve Osman Hamdi Bey'in kendini astlarını eğitmeye adamış yorgun biri olarak gösterdiği düşünülüyor.