Geçtiğimiz Ağustos ayında hayatını kaybeden Aretha Franklin'in, uzun zaman bir vasiyet bırakmadığı düşünülse de, şimdilerde sanatçının biri minderin altına saklanmış 3 tane vasiyetinin bulunduğu iddia ediliyor.

Müzik efsanesinin uzun zamandır avukatlığını yapan David Bennett, dün yaptığı açıklamada, ikisi 2010'a ve biri 2014'e uzanan üç vasiyetin Franklin'in Detroit'teki evinde bulunduğunu açıkladı.

Tüm vasiyetlerin el yazısıyla yazıldığı, bazı çok küçük kısımlarının ise anlaşılmaz olduğu söylendi. İki tanesinin 2010 yılında yazıldığı ve bir dolaba kilitlendiği, tesadüfen bulunan 2014 yılında yazılanın ise oturma odasında minderlerin altında bulunduğu belirtildi.

OĞULLARI KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR

"I Say a Little Prayer (Küçük bir dua ettim)" şarkısıyla tanınan ve 76 yaşında ölen Franklin'in 80 milyon dolarlık mülküne ilişkin konularda belgeleri bulmak için Franklin’in ailesi ve avukatlarının neden bu kadar geciktiği anlaşılamadı.

Vasiyetler ortaya çıkarılmış olsa da, herhangi birinin yasaların gözünde geçerli kabul edilip edilmeyeceği belli değil. Bennett, Franklin'in oğullarının vasiyetlerin varlığından haberdar edildiğini söylerken, el yazısı vasiyetlerin kişilere şahsen veya avukatları aracılığıyla gösterildiği ancak herkesin vasiyetlerin içeriğinden memnun olmadığı belirtildi. Avukatı Bennett, "Vasiyetler, oğullarından en az iki tanesini karşı karşıya getirebilir" ifadelerini kullandı.

Franklin'in mirası konusundaki hukuki ihtilaf sahne ışıklarından uzak tutulmuş olsa da, şarkıcının en küçük oğlu Kecalf Franklin şimdi 2014'te yazılan vasiyete göre bir emlak temsilcisinin tayin edilmesi adına bir dava açtı. Daha önce annesinin yanında konserler veren 48 yaşındaki 'Hristiyan rapçi' daha önce yasalarla ilgili sorunlar yaşadı.

"Soul'un Kraliçesi" olarak tanınan Franklin, "Think (Düşün)" "I Say a Little Prayer (Küçük bir dua ettim)", "Respect (Saygı)" gibi şarkılarıyla tanınmıştı.

Müziğe Detroit'teki bir kilisede çocuk korosuyla başlayan Franklin, dünya çapında 75 milyon albüm satarak birçok rekora imza atmıştı.

Franklin, 18 Grammy ödülünün de sahibiydi.