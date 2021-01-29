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Dünyaca ünlü "Sultandağı kirazı"nın tescillenmesi yöredekileri sevindirdi

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yetiştirilen ve birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen kiraza coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Dünyaca ünlü
AA

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yetiştirilen ve birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen kiraza coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

İlçede 22 bin hektarlık alanda yıllık yaklaşık 40 bin ton kiraz üretiliyor. Sultandağı kirazı, yurt dışında da rağbet görüyor. İlçede tüccarlar tarafından alınan kirazlar, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, AA muhabirine, "Napolyon" cinsi kiraza 8 Ocak 2021'de coğrafi işaret belgesi aldıklarını söyledi.

Sultandağı kirazının kalitesiyle öne çıktığını anlatan aktaran Aldırmaz, "Kiraz ihraç edildiğinde 'Sultandağı kirazı' adıyla etiketlendirilecek. Kirazın nerede yetiştirildiği ya da hangi ilçede yetiştirildiği belli olmuş oluyor." dedi.

- "Çok lezzetli, kaliteli kirazımız var"

Aldırmaz, bu durumun hem üreticiler için hem de Sultandağı kirazının prestiji açısından önemli olduğunu belirterek, "İlçede yaklaşık 70 yıldır kiraz üretimi yapılmaktadır. Coğrafi işaret aldığımız kirazımız, dünyanın en güzel kirazı. Tadıyla, rengiyle, aromasıyla diğer kirazlara göre çok kaliteli. Yurt dışında tutulan bir kiraz çeşidimiz. Birçok Avrupa ülkesine buradan kiraz gidiyor." ifadelerini kullandı.

- Kiraz üreticileri memnun

Kiraz üreticilerinden Ekrem Ali Tükenmez, kirazcılığın babadan oğula geçen bir meslek olduğunu belirtti.

Çocukluğundan beri bu işle uğraştığını ifade eden Tükenmez, "Kirazın tescillenmesi sevindirici bir haber. Bölgenin kirazı kaliteli. Tescilden beklentimiz, kiraz piyasasının daha yüksek, bizim yüzümüzü güldüren fiyat olması." diye konuştu.

Selim Çanakgöz de "Kirazın tescillenmesi bizi çok sevindirdi. İnşallah satışlarımız da artacak. 'Beyaz, gılli, Napolyon' kirazımız var. Kirazımızın özelliği aromasının, tadının güzel, istenilen kalitede olmasıdır." dedi.

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