Dünyadaki sigara yasakları! Ülkeler sigara kullanımına karşı nasıl savaşıyor?

1 Şurada Paylaş!









Kanada, ülkedeki sigara kullanımını azaltmak için dünyada bir ilk olacak uygulamayı yürürlüğe koydu. Buna göre; sigaranın sağlığına dair zararları anlatan cümleler doğrudan sigaraların üzerine basılacak. Temmuz 2024 tarihinden sonra tüm sigaralarda "sigara kanser yapar" gibi cümleler yazılı olacak.

Fotoğraf: Health Canada