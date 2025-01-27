Dünyanın bazı yerlerinde monarşi devam ediyor... Belki de daha önce hiç duymadığınız krallıkla yönetilen 6 ülke!
20. yüzyılda birçok monarşi yıkılarak yerini cumhuriyet rejimlerine bıraktı. Ancak hala hem büyük hem de küçük çaplı birçok ülke veya siyasi birim, monarşiyi yönetim şekli olarak sürdürüyor. Bazı krallıklar kalıtsal yöneticilerle yönetilirken, bazıları halk tarafından seçilen liderler tarafından idare ediliyor. İşte dünya çapında küçük topraklara sahip ama köklü birer monarşi olan 6 ülke!
Dünyada monarşiyle yönetilen ülkeler hâlâ var. Ancak bazıları büyük krallıklar kadar dikkat çekmiyor. Bu yazıda, birbirinden farklı özelliklere sahip 6 küçük krallığın tarihi ve kültürel zenginliklerine göz atıyoruz. Küçük yüzölçümlerine rağmen, bu ülkeler geleneksel yapıları ve köklü tarihleriyle şaşırtıyor...
WALLIS VE FUTUNA: GELENEK VE MODERN YÖNETİMİN HARMANI
Fransa'ya bağlı bir denizaşırı topluluk olan Wallis ve Futuna, yalnızca 140 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Bu Polinezya adaları, Fransa tarafından atanan bir baş yönetici tarafından idare edilse de, aynı zamanda halkın seçtiği baş şefler tarafından yönetilen üç geleneksel krallığa ev sahipliği yapar.
BHUTAN: İZOLE BİR KRALLIĞIN DEMOKRASİYE GEÇİŞİ
Himalayalar’da yer alan ve 38,394 kilometrekarelik alana sahip Bhutan, 20. yüzyılın sonlarına kadar mutlak bir monarşi olarak yönetildi. 1990’lı yıllarda Kral Jigme Singye Wangchuk’un liderliğinde demokratik reformlar hayata geçirildi. Bhutan, 1999 yılında televizyon ve internetle tanışarak modernleşme yolunda ilk adımlarını attı. Geleneksel Budist değerlerle uyum içinde yaşayan bu küçük krallık, doğası ve sakin yaşam tarzıyla bilinir.
TONGA: PASİFİK'İN MÜTEVAZİ KRALLIĞI
Güney Pasifik’te yer alan ve 748 kilometrekarelik bir alana yayılan Tonga Krallığı, 1875 yılından beri anayasal monarşiyle yönetilmektedir. Ülkede en çok sevilen hükümdarlardan biri olan Kraliçe Salote Tupou III, 1918’den 1965 yılına kadar tahtta kalmıştır.
BRUNEI: PETROL ZENGİNİ SULTANLIK
Güneydoğu Asya’da Borneo Adası’nda yer alan Brunei, sadece 5,765 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Ülkenin sultanı, hem devletin hem de hükümetin başıdır. 1984 yılında bağımsızlığını kazanan Brunei, öncesinde yaklaşık bir yüzyıl boyunca Britanya himayesi altındaydı.
LESOTHO: DAĞLARIN İÇİNDEKİ KRALLIK
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin tam ortasında yer alan ve 30,355 kilometrekarelik bir alana sahip olan Lesotho, bir anayasal monarşi olarak varlığını sürdürmektedir. 1880-1881 yıllarında gerçekleşen Tüfek Savaşı ile bağımsızlığını kazanan Sotho halkı, uzun yıllar İngiliz yönetiminde kalmıştır. 1966 yılında bağımsızlığını elde eden Lesotho, kültürel zenginlikleri ve geleneksel mimarisiyle dikkat çekmektedir.
ESWATINI: GELENEKSEL HAYATIN VE KRALLIĞIN KESİŞTİĞİ YER
17,364 kilometrekarelik bir alana sahip olan Eswatini, geleneksel yaşam tarzıyla öne çıkan bir Güney Afrika krallığıdır. Ülkenin mevcut kralı Mswati III, 70 eşe sahip olan Kral Sobhuza II’nin 60 çocuğundan biridir. Geleneksel kırsal yaşam ve hayvancılık, Eswatini halkı için hem ekonomik hem de kültürel bir öneme sahiptir.