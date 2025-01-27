Baba adaylarının da hamile eşleri gibi hamilelik belirtileri gösterebileceklerini biliyor muydunuz? Sempatik sayılabilecek bu durum erkekler için bazen zorlayıcı olabiliyor.

COUVADE SENDROMU (SEMPATİK GEBELİK) NEDİR?

Couvade Sendromu, sıklıkla sempatik gebelik olarak adlandırılır ve erkeklerin eşleri hamileyken gebeliğe benzer semptomlar yaşadığı büyüleyici bir olgudur. "Cuvade" terimi, "kuluçkaya yatmak, yumurtadan çıkmak veya kuluçkaya yatırmak" anlamına gelen Bretonca couver kelimesinden türemiştir . Durum gebelik semptomlarını taklit etse de tıbbi veya psikolojik bir bozukluk olarak sınıflandırılmamıştır.

SEMPATİK GEBELİĞİN NEDENLERİ NELERDİR?

Couvade sendromunun (Sempatik gebelik), ebeveyn olma yolculuğuna karşı duygusal ve fiziksel tepkilerin bir karışımından kaynaklandığına inanılmaktadır. Hamilelikle derinden ilgilenen partnerler genellikle artan bir empati duygusu geliştirirler ve bu da onları partnerlerinin mide bulantısı, yorgunluk veya hatta ağrılar gibi semptomlarını bilinçsizce düşünmeye yönlendirebilir.

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YAYGIN GÖRÜLEN SEMPATİK GEBELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzmanlara göre, fiziksel belirtileri oldukça çeşitlidir ve şunları içerebilir:

- Sabah bulantısı

- İştahta değişiklikler

- Gaz sorunu

- Kabızlık

- İshal

- Hazımsızlık

- Bulantı

- Yiyecek istekleri

- Kilo alımı veya kaybı

- Ağrı (baş ağrısı, diş ağrısı, sırt ağrısı)

Psikolojik sempatik gebelik belirtileri;

- Ruh hali değişimleri

- Sinirlilik

- Üzüntü

- Yalnızlık

- Kabuslar

- Suçluluk

- Kızgınlık

- Uykusuzluk

- Tükenmişlik

- Cinsel alışkanlıklarda değişiklikler

- Endişe

- Panik ataklar

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COUVADE SENDROMU (SEMPATİK GEBELİK) NE ZAMAN BAŞLAR VE BELİRTİLERİ NE KADAR SÜRER?

Couvade Sendromu genellikle erken başlar, tipik olarak ilk üç aylık dönemde , sabah bulantısı ve yorgunluk gibi yaygın gebelik semptomlarının zamanlamasını yansıtır. "Bir erkek gebelik semptomlarını ne kadar erken yaşayabilir?" diye merak edenler için, semptomların partnerinin gebeliğinin ilk birkaç haftasında ortaya çıkması alışılmadık bir durum değildir.

Semptomların ikinci üç aylık dönemi sırasında iyileşmesi normaldir , genellikle daha istikrarlı bir gebelik dönemi olarak kabul edilir. Ancak, hamile partner üzerindeki fiziksel ve duygusal taleplerin en yüksek olduğu üçüncü üç aylık dönem sırasında geri dönme eğilimindedirler. Neyse ki, sempatik gebelik semptomları genellikle bebek doğduktan sonra tamamen ortadan kalkar ve her iki ebeveyne de rahatlama sağlar.