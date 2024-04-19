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        Haberler Dünya "Dünyanın en büyük seçimi": Hindistan'da genel seçimlerin ilk aşamasında oy verme süreci başladı

        "Dünyanın en büyük seçimi": Hindistan'da genel seçimlerin ilk aşamasında oy verme süreci başladı

        Dünyanın en büyük seçimi olarak adlandırılan Hindistan genel seçimleri bugün başladı. 1 milyara yakın seçmenin oy kullanacağı seçimler 1 Haziran'a kadar devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:20 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:20
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        "Dünyanın en büyük seçimi" başladı
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        Hindistan'da yaklaşık 6 hafta sürecek 7 aşamalı genel seçimler kapsamında seçmenler, parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.

        Hindustan Times'ın haberine göre, aralarında ülkenin güneyindeki Tamil Nadu, Arunachal Pradeş ve en kalabalık eyalet Uttar Pradeş olan 21 eyalette bulunan 166 milyonu aşkın seçmen oylarını vermeye başladı.

        Eyaletler genelinde kurulan 187 bin oy verme merkezinin önünde kuyruklar oluştu.

        Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de bitecek.

        Hindistan Başbakanı Narendra Modi, oy verme işlemi başlamadan önce X hesabından, herkesi oy kullanmaya çağırarak, "Özellikle genç ve ilk kez oy kullanacak seçmenleri oy kullanmaya çağırıyorum. Sonuçta, her oy ve ses önemli!" dedi.

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        HİNDİSTAN GENEL SEÇİMLERİ

        Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanacak.

        Son seçimlerden galip çıkan Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile birçok muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışıyor.

        Seçmenler, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan genel seçimler çerçevesinde 19, 26 Nisan; 7, 13, 20, 25 Mayıs ve son olarak 1 Haziran'da oy kullanacak.

        Seçim sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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