"Dünyanın en büyük seçimi": Hindistan'da genel seçimlerin ilk aşamasında oy verme süreci başladı

Hindistan'da yaklaşık 6 hafta sürecek 7 aşamalı genel seçimler kapsamında seçmenler, parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.

Hindustan Times'ın haberine göre, aralarında ülkenin güneyindeki Tamil Nadu, Arunachal Pradeş ve en kalabalık eyalet Uttar Pradeş olan 21 eyalette bulunan 166 milyonu aşkın seçmen oylarını vermeye başladı.

Eyaletler genelinde kurulan 187 bin oy verme merkezinin önünde kuyruklar oluştu. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de bitecek. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, oy verme işlemi başlamadan önce X hesabından, herkesi oy kullanmaya çağırarak, "Özellikle genç ve ilk kez oy kullanacak seçmenleri oy kullanmaya çağırıyorum. Sonuçta, her oy ve ses önemli!" dedi. REKLAM

HİNDİSTAN GENEL SEÇİMLERİ Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanacak.